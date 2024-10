Euroopa Komisjon avaldas Hiina elektriautodele kehtestatavad tollimäärad

Suurimad Hiina autotootjad hakkavad maksma 17–35,3 protsendi suuruseid tollimakse, kuna Euroopa Liidu autotootjaid ähvardab Hiinas tootjatele makstavate toetuste tõttu majanduslik kahju, märkis Euroopa Komisjon oma selgituses.

"Uurimine on leidnud, et aku-elektrisõidukite (BEV) väärtusahel Hiinas saab kasu ebaõiglastest subsiidiumidest, mis tekitab majanduslikku kahju EL-i elektrisõidukite tootjatele," märkis komisjon oma teates.

Erinevatele Hiina tootjatele kehtestatavad maksud:

- BYD: 17,0 protsenti

- Geely: 18,8 protsenti

- SAIC: 35,3 protsenti

- Tesla: 7,8 protsenti

- Ettevõtted, mis tegid EL-i uurimisega koostööd: 20,7 protsenti

- Ettevõtted, mis ei teinud EL-i uurimisega koostööd: 35,3 protsenti

Need tollimäärad lisanduvad juba kehtivale 10-protsendilisele maksumäärale.

Euroopa Komisjon teatas, et jälgib rakendatavate meetmete mõju ja jätab endale võimaluse alternatiivseteks lahendusteks läbirääkimistel Hiinaga.

Tootjad võivad taotleda ka kiirendatud läbivaatamist individuaalse tollimaksumäära kindlaksmääramiseks.

Subsiidiumivastasest uurimisest teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen esimest korda 2023. aasta septembris, kuna Hiinast hakkas kasvama odava hinnaga elektrisõidukite eksport Euroopa Liitu.

Euroopa Komisjoni kinnitusel on rakendatavate meetmete eesmärk tagada aus konkurents ja kaitsta Euroopa tööstusbaasi.

Komisjoni anonüümsust palunud kõrge ametnik ütles ajakirjanikele Brüsselis, et teisipäevase otsuse motiveerisid püsivad laiaulatuslikud erimeelsused iga fakti üle ning õiguslikud vaidlused algse toetuste küsimuse ja nende iseloomustamise ümber suhtluses Hiinaga.

Ametnik ütles ka, et sammu eesmärk on kaitsta Euroopa autotööstust selle eest, kuidas Hiina import on viimasel perioodil arenenud. Lisaks tekitavad Hiina subsiidiumid oma elektriautode tootjatele, mida komisjon peab ebaausaks konkurentsiks, selge ja otsese ohu, et Euroopa autotööstus ei suuda üle minna elektrisõidukitele, ütles ametnik. "Seetõttu pole meie arvates tehtule alternatiivi," lisas ta.

Esmaspäeval süüdistas Hiina kaubandusministeerium Brüsselit katses Pekingist mööda minna, pidades läbirääkimisi üksikute eksportijatega.

Eelmisel nädalal ütles komisjoni pressiesindaja, et pärast EL-i kaubandusjuhi Valdis Dombrovskise ja Hiina kaubandusministri Wang Wentao vahelise läbirääkimiste kaheksandat vooru tuleb lahendada järelejäänud märkimisväärsed lüngad.

Vastavalt komisjoni teatele kordas Dombrovskis EL-i muret Hiinas käimasoleva Euroopa brändiekspordi dumpinguvastase kohtuasja ning sealiha- ja piimatoodete osas, mida EL peab põhjendamatuks.

Brüsselis asuva uurimisrühma European Policy Centeri (EPC) vanempoliitikaanalüütik Philipp Lausberg ütles esmaspäeval Euractivile, et tõenäoliselt kehtestab Hiina lõplike tollimaksude rakendamise järel Euroopa suhtes vastumeetmeid. Selle tulemusel peaks Hiina kinnitama tollimaksud Euroopa piima- ja sealiha impordile – lisades sellele kuu alguses välja kuulutatud brändiimpordi meetmetele.