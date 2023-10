Põhja-Pärnumaa vald valmistub "La Traviata" kohaliku publiku ette toomiseks

Pärnu-Jaagupi spordikeskus näeb niigi esinduslik välja, aga selleks, et siin ooperit mängida saaks, tuli kõigepealt spordisaali akustikat parandada. Koostöös akustik Linda Madalikuga saavutatigi, et ooperilaul kõlab päris hästi.

Et selline suur ettevõtmine teoks saaks, allkirjastasid Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten ja Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit lepingu. Idee autor on eelmine vallavanem Aivar Mäe, kes nüüd Vanemuise teatrit juhtides hoiab sellelgi projektil silma peal.

Estonia juht Ott Maaten ütles, et mõistagi pole "La Traviatat" võimalik lavale tuua täpselt nii, nagu seda Estonias mängitakse, sest tingimused on erinevad.

"No väikseid muudatusi tuleb ikka teha, natukene ikka. Sest puht tehnoloogiliselt on ju siinsed võimalused ikka erinevad. Aga see kõik on väga kenasti lahendatav ja ma arvan, et tulemus saab olema ilus ja väärikas," sõnas Maaten.

Pärnu-Jaagupi ooperimaja sünnib kord aastas, see juhtub järgmise aasta 23. aprillil, kui spordisaalist 600kohaline ooperimaja saal saab. Tegu on ajaloolise hetkega, sest Põhja-Pärnumaal pole kunagi varem täispikka ooperit etendatud.

"Võib-olla päris alguses tundus, et on keeruline ja hull. Aga tegelikult ütlen ausalt: just keerulised ja hullud asjad ongi need, mis panevad sees põlema ja hulle ideid ongi kõige parem teostada, sest tulemus on alati kõige ootamatum ja kõige parem," ütles Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit.

Korraldajad lubavad piletid juba detsembri alguses müüki panna.