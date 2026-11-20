Viimasel ajal on Venemaalt tulnud mitu rünnakut järjest Eesti vastu ning pole näha, et need väheneks, mistõttu otsustas valitsus peatada Eesti ja Venemaa vahelise piiriületuse 1. detsembrist, rääkis peaminister Kristen Michal valitsuse pressikonverentsil.

Piiriületus peatatakse kõigis Eesti-Vene maanteepiiri punktides: Narva-1, Narva-2, Koidulas, Luhamaal ja Saatses. Kuue kuu pärast hindab valitsus, kas riigi julgeoleku huvides ja avaliku korra tagamiseks kehtestatud piirangut on vaja muuta.

"Üldine pilt on selline, et Venemaa vaenulik tegevus pole kuidagi vähenemas," nentis Michal. Ta lisas, et Euroopas laiemalt pole näha naiiv-optimistlikku lähenemist, nagu oleks Vladimir Putin oma seisukohti muutunud.

Venemaa on ka Eesti vastu erinevaid ründeid läbi viinud. Julgeolekuasutused on aastate vältel kokku lugenud üle kümne ründe. "Eesti käitub kindlameelselt ja rahulikult," märkis Michal.

Viimasel ajal on tulnud Venemaalt Eesti vastu mitu rünnakut järjest. Viimane taas kaitsetööstuse vastu ning pole näha, et rünnakud väheneks. Valitsus otsustas peatada Eesti ja Venemaa vahelise piiriületuse 1. detsembrist kell 7. Otsus vaadatakse üle kuue kuu pärast.

Valitsus arutab lähinädalatel, mida on vaja teha nii Kagu-Eestis kui ka Ida-Virumaal, et leevendada sulgemise mõju inimestele.

Michal nentis, et Venemaa üritab ka edasi Eestit mõjutada. Venemaal on koostamisel erinevad narratiivid, et mõjutada lähenevaid riigikogu valimisi.

Välisminister Margus Tsahkna rääkis, et vastutus piiri sulgemise eest lasub Venemaal. See pole seotud viimase sabotaažikatsega. Venemaa on nii Eesti kui ka Euroopa vastu laiemalt viinud läbi palju rünnakuid, mis on muutunud järjest karmimaks.

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