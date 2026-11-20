Euroopa Liit (EL) ja Suurbritannia jõudsid reedel Brüsselis toimunud tippkohtumisel kokkuleppele mitmes olulises küsimuses, mis puudutavad noorte liikumisvõimalusi, kaubandust, kliimapoliitikat ja majandusjulgeolekut.

Kokkuleppest teatasid Euroopa Liidu kõrged ametnikud ja Suurbritannia peaminister Andy Burnham. Mõlemad pooled tervitasid lepet, mille eesmärk on tugevdada suhteid kümme aastat pärast Brexitit.

"See on hea päev Suurbritanniale. See on hea päev Euroopale," ütles Burnham.

Ühisel pressikonverentsil ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa, et Euroopa Liit austab Suurbritannia otsust liidust lahkuda, kuid tervitab ka riigi soovi tugevdada Brexiti järgseid suhteid. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas reedest kokkulepet pöördepunktiks EL-i ja Suurbritannia suhetes.

Burnhami sõnul soovib Suurbritannia avada noortele uuesti võimalusi, mis Brexiti tõttu kadusid. Kokkuleppe raames luuakse noortevahetusprogramm, mis võimaldab kuni 30-aastastel EL-i ja Suurbritannia kodanikel viibida teisel pool La Manche'i väina kuni kolm aastat, et õppida, töötada või reisida. Programm hõlmaks kuni 100 000 inimest kummaltki poolelt.

Suurbritannia naaseb ka programmi Erasmus+, mis annab noortele ja üliõpilastele rohkem võimalusi Euroopas õppimiseks.

Lisaks ühendatakse Suurbritannia ja Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemid, mis võimaldab vastastikku tunnustada süsinikukvoote ja vabastada osa kaupadest täiendavatest süsinikumaksudest. Samuti lihtsustatakse toiduainete eksporti.

Samuti leppisid pooled kokku koostöö tugevdamises rände, majandusjulgeoleku, ekspordikontrolli ja tarneahelate valdkonnas.

Burnham märkis, et reedel sõlmitud kokkulepped on parim, mida riik praegusel hetkel saavutada suutis.

"See, mida me täna teatavaks teeme, on tõenäoliselt lagi sellest, mida saame praeguse parlamendikoosseisu ajal saavutada, arvestades, mida on vaja nende elluviimiseks teha," ütles Burnham.

Septembris andis Burnham mõista, et võib järgmise valimiskampaania ajal toetada Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu.

"Suurbritanniat ja Euroopat seovad ühised väärtused, huvid ja ühine ruum maailmas. Ohtlikumas maailmas oleme koos tugevamad. Tihedam partnerlus Euroopaga on kasulik töötavatele inimestele, Suurbritanniale ja Euroopale," ütles Burnham Brüsselisse saabudes.