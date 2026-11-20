Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ole kõigile töötajatele ühesuguse sagedusega töötervishoiukontrollide tegemine tingimata vajalik ega taga paremat tervist.

Ministeeriumi kava järgi peaks edaspidi tervisekontrollide sagedus sõltuma inimese töökoha riskidest ja individuaalsest vajadusest. Töötervishoiu valdkonna esindajad kardavad aga, et nii kaob võimalus terviseprobleeme ennetada ja varakult avastada. Sandra Saar