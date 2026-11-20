Riigikogu opositsioon kutsub Karmen Jollerit (Reformierakond) tagasi astuma ning kui koalitsioon üleskutset ignoreerib, plaanivad nad algatada umbusaldamise. Minister Joller ütles, et uudis opositsiooni algatusest on nii värske, et peab seda veel kaaluma ja kolleegidega erakonnast arutama.

"Ma olen opositsioonile tänulik, et mulle on antud võimalus sellele mõelda," sõnas Joller. "Kui minu töö ministrina lõpeb, siis ootab mind riigikogu, kuhu olen valitud," lisas ta.

"Avalikkus on teada saanud, et Karmen Joller on isikliku huviga küsimuses ministriametis seadust rikkunud. Seaduse järelevalve eest vastutab haigekassa (tervisekassa - toim.), mille nõukogu esimees on... minister Joller ise," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

"Seaduserikkumise tagantjärele legaliseerimiseks algatas minister Joller seadusemuudatuse, mis on valitsuse poolt jõudnud riigikokku. Tegemist on huvide konflikti unikaalse läbipõimumisega, mis on selgelt vastuolus valitsuse enda kinnitatud huvide konflikti vältimise juhistega ministritele. Sellises olukorras peab minister ameti maha panema," seisis postituses.

"Asjakohane oleks, et minister saab sellest ise aru, seda enam, et tema valitsemisala esindusorganisatsioon selleks teda üles kutsub. Kui ta seda ise ei tee, on vastutus minister ametist vabastada peaministril," märkis Reinsalu.

"Isamaa kutsub Karmen Jollerit tagasi astuma ning kui seda üleskutset koalitsioon ignoreerib, töötame selle nimel, et saada Karmen Jolleri umbusaldusavaldusele järgmisel töönädalal vajalikud 51 allkirja," seisis postituses.

"Sotsiaalministril on kohane tagasiastumise otsus ise teha nädalavahetuse jooksul," kirjutas Reinsalu.

Ka sotsiaaldemokraadid nõuavad Jolleri tagasiastumist

Sotsiaaldemokraatlik Erakond vahendas pressiteates, et nõuavad Jolleri tagasiastumist. "Sotsiaalminister Joller ei ole suutnud lahendada erihoolekande rahastuskriisi ning valitsus püüab tervishoiu arvelt kokku hoida. Äsjane Eesti Arstide Liidu avaldus, milles mõisteti hukka Karmen Jolleri käitumine ja seati kahtluse alla tema sobivus ministriametisse, on lisaks senistele probleemidele süvendanud usaldusküsimust," sõnas sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets.

"Sotsiaalminister peab seisma inimeste tervise ja heaolu eest. Kuna erihoolekande rahastuskriis on lahendamata, arstiabi kättesaadavus halveneb ja usaldus ministri vastu on tõsiselt kannatada saanud, tuleb Karmen Jolleril võtta poliitiline vastutus ning ametist tagasi astuda," rõhutas Läänemets.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tanel Kiik lisas, et viimased riigieelarved näitavad, et tervishoid ja sotsiaalvaldkond pole valitsuse prioriteedid. "Eriti kriitiline on olukord erihoolekandes, kus ligi 2200 inimest ootab hädavajalikke teenuseid, paljud neist juba aastaid. Riigikohus on rõhutanud riigi kohustust tagada erivajadusega inimestele vajalik abi, kuid rahastuskriis on endiselt lahendamata. Sotsiaalministri ülesanne on seista kõige haavatavamas olukorras inimeste eest, mitte leppida sellega, et nad jäävad vajaliku abita," sõnas Kiik.

"Tõsised probleemid on ka tervishoius. Valitsuse püüd tervishoiu arvelt kokku hoida pikendab ravijärjekordi ja halvendab arstiabi kättesaadavust. Tervishoiutöötajate liidud on pöördunud riikliku lepitaja poole pärast kollektiivlepingu läbirääkimiste nurjumist. Töötajate esindajad on kritiseerinud valitsuse rahastusotsuseid, mis vähendavad tervishoiu eelarvet," seisis teates.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats pidas Keskerakonda umbusaldamise algatajaks. Ta nentis, et opositsioon püüab umbusaldamise ka ellu viia.

Parempoolsed nõuavad samuti, et Joller ametist lahkuks

Parempoolsete volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni juhi Merle Rauna sõnul on Joller kaotanud sotsiaalministrina tõsiseltvõetavuse. "Ainus mõistlik lahendus oleks ametist lahkumine," sõnas ta.

Kui umbusaldusavaldus peaks valmima, on Parempoolsete üks allkiri (Kalev Stoicescu oma) umbusaldamiseks olemas.

Umbusalduse avaldamiseks on vaja kokku saada 51 allkirja, koalitsioonil (Reformierakond ja Eesti 200) on riigikogus 50 häält. Riigikogu fraktsioonitud saadikud ehk nn aknaalused Tõnis Mölder ja Kersti Sarapuu ütlesid Delfile, et võivad liituda umbusaldamisega. Kui liita kokku kõik opositsioonisaadikud ja aknaalused, tuleb kokku 53 häält, mis oleks piisav Jolleri umbusaldamiseks. 53 seas on siiski 2 fraktsioonitut, kuid Reformierakonna saadikut. Nendeks on Alar Laneman ja Maria Jufereva-Skuratovski.

Valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Kristen Michal (Reformierakond), et tema arvates on tegu poliitilise rünnakuga. "Karmen Joller on oma tööd teinud pühendunult, tervisekassa on viidud tasakaalu," sõnas Michal.

Ta on peaaegu kindel, et Jollerit ei tänata tema tegude eest, kuid nentis, et kõige lühema ametiajaga inimesed poliitikas on need, kes kõige rohkem midagi teevad. Michal ütles, et kui Jolleri patsientide nimistu pole õigel ajal üle antud, siis on probleem regulatsioonis ning tervisekassa oleks pidanud sammud tegema. "Meil on arste puudu, mitte arste üle," lisas ta.

"Ma arvan, et tegemist on valdavalt poliitilise valimiseelse Karmen Jolleri grillimisega," nentis Michal. Ta lisas, et kui umbusaldus läbi läheb, saab Eesti ühe arsti juurde.