Ford ja autotööstuse ametiühing jõudsid töötajate palgatõusus kokkuleppele

Ajaleht Financial Times kirjutab, et autofirma Ford ja autotööliste ametiühing (UAW) jõudsid palgatõusus kokkuleppele.

Töötajad alustasid streiki juba 40 päeva tagasi. UAW tahtis oma liikmetele 30 protsenti palgatõusu. Kolmapäeval jõudsid Ford ja UAW kokkuleppele ning töötajate palk tõuseb 25 protsenti.

"Me oleme mitu kuud öelnud, et rekordilised kasumid tähendavad rekordilisi lepinguid. Ja meie streik on andnud tulemusi," teatas UAW president Shawn Fain.

Ford kinnitas, et jõudis ametiühinguga kokkuleppele. Firma teatas, et keskendub nüüd Kentuckys, Michiganis ja Illinoisis asuvate tehaste taaskäivitamisele. Kokkuleppe peavad veel heaks kiitma UAW liikmed.

Kokku streikis umbes 16 600 Fordi töötajat. Stellantise ja General Motorsi (GM) 29 000 töötajat aga jätkab streiki, vahendas Financial Times.

"Läheme tagasi Fordi tööle, et hoida survet Stellantisele ja GM-ile. Viimane asi, mida nad tahavad, on, et Ford hakkaks täisvõimsusel taas autosid tootma, samas, kui nemad jäävad maha," rääkis Fain.

UAW alustas läbirääkimisi Fordi, GM-i ja Stellantisega juba juulis. Septembris alustas UAW esimest korda oma 88-aastase ajaloo jooksul sellist streiki, kus osalevad kõigi kolme autofirma töötajad.

Eelmisel kuul kohtusid streikijatega ka Joe Biden ja Donald Trump. Mõlemad veteranpoliitikud kandideerivad taas presidendiks. Biden õnnitles kolmapäeval Fordi ja UAW-d ajaloolise kokkuleppe saavutamise puhul.

"Ma olen alati uskunud, et keskklass ehitas Ameerika ja ametiühingud ehitasid keskklassi. See kehtib eriti UAW töötajate kohta, kes ehitasid üles Ameerika tööstuse," ütles Biden.