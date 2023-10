Ristmiku ümberehitusega kadus Tallinnas Narva maanteelt paar parempööret

Esiteks kadus autodel ära võimalus pöörata kesklinna suunal Narva maanteelt Jõe tänavale, teiseks ei saa enam Pronksi tänavalt suunaga sadama poole teha parempööret Narva maanteele.

Tegemist pole ajutise lahendusega, vaid projektijärgse ja püsiva liikluskorraldusega, ütles ERR-ile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti projekteerimise ja ehituse osakonna juhataja Randar Jõesaar.

Jõesaare sõnul on muudatuste eesmärgiks suunata suurem liiklus Reidi teele.

Kuivõrd Jõe tänavale parempööret teha ei saa, on tähelepanu juhitud, et autojuhid hakkavad parempöördeks Narva maanteelt kasutama märksa väiksemat Aedvilja tänavat. See aga muudaks liikumise ohtlikumaks jalakäijatele, sest sellel tänaval pole isegi ülekäigurada. Seda niipea aga rajada ei saa ning liiklejad peavad lihtsalt olema tähelepanelikud, ütles Jõesaar.

"Aedvilja tänavalt parempööret sooritavad sõidukijuhid peavad järgima liiklusseadust, lastes läbi nii ratturid kui ka jalakäijad. Tallinna transpordiameti hinnangul vajab vöötraja loomine antud pöördele analüüsimist ja see eeldaks ka valgustuse väljaehitamist," lausus Jõesaar.

Liikluskorraldus muutus ka Narva maanteel, kus autodele jäi üks rada ning üks bussidele. "Linna siseneval suunal on ette nähtud üks rada bussidele ja teine rada sõidukitele, mis liiguvad otse ja vasakule," lausus Jõesaar.

Aedvilja tänav Tallinnas. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR