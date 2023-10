Sindi kärestikul saab nüüd korraldada rahvusvahelisi võistlusi

Juba sellest ajast, kui Sindi paisu asemele kärestiku rajamine otsustati, on käinud ka koostöö Eesti aerutamisföderatsiooniga, et kärestikust ühtlasi korralik võistluspaik saaks.

"Eesti aerutajad ja kohalik kogukond on kindlasti seda hetke väga oodanud. Tänaseks on siin tõsiselt äge kärestikukeskus. Kogu veepealne osa või veealune osa on valmis. Esimene etapp, et siia tuua rahvusvahelisi suurvõistlusi ja korraldada kohalikku veeturismi – kõik see on olemas. Nüüd on ainult oodata seda momenti, kus me saaksime hakata kaldapealset taristut ehitama ehk siis seda infrastruktuuri, mis hakkab kõiki neid võistlusi toetama," selgitas Eesti Aerutamisföderatsiooni president Martin Ilusmets.

Nii head tingimused toovad kindlasti juurde noori, kes aerutamisega tutvust soovivad teha. Treeninggruppe on juba moodustatud.

Kärestikukeskuse loomisega alustati kahe aasta eest. Paljude puude ja põõsaste ning lilledega roheala kärestiku juures on aga see, kus saab lihtsalt aega veeta. Tori vallavanema Lauri Luuri sõnul seob roheala kärestikukeskuse üheks tervikuks.

"See on hea näide sellest, kuidas ühte ala saab arendada nii, et see on ühteviisi nii inimsõbralik kui ka loodussõbralik ja hästi elurikas," rääkis Tori vallavanem Lauri Luur.

Praegu mõistagi rohealast õiget ettekujutust ei saa, aga plaanid on suured.

"Meil on siin madalhaljastusega aladel kasutatud liigirikkaid Eestist korjatud looduslikke seemnesegusid. Siin on üle 40 liigi õistaimi, mida võib leida Eesti loodusest," ütles Tori vallaaednik Triin Sohlu.

Kärestikuaerutamine on väga vaatemänguline ala, esimesed demonstratsioonid ja võistlused on Sindis juba peetud.