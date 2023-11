Kultuurilehe Sirp peatoimetajaks soovib kolm huvilist

Sihtasutuse Kultuurileht nõukogu esimees Toomas Väljataga ei soostunud avaldama, kes on Tarandi kõrval teised kandidaadid ja millised on nende omadused. "Kui head nad on, otsustab komisjon," sõnas Väljataga.

Valikukomisjoni kuuluvad Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru, muusikateaduse professor Toomas Siitan, Sirbi muusikatoimetaja Maria Mölder, kirjanik Tiit Aleksejev, kunstiasutuste liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste ja ERR-i ajakirjanik Tõnu Karjatse.

Suure tõenäosusega sõlmitakse järgmise peatoimetajaga leping viieks aastaks. Valimine toimub 13. novembril.

Väljataga on varem öelnud ERR-ile, et on väljaandega praegusel kujul rahul ja paberkujul ilmumisest loobumist ei ole kaalutud.

"Sirp on kättesaadav nii veebis kui ka paberil. See kombinatsioon ei ole toonud kaasa mingit suurt paberlehe tellijate arvu langust ja samas on lugejate arv

veebis olnud kogu aeg pigem tõusuteel. Kõik materjalid on kättesaadavad nii veebis kui ka paberil. Nii et hetkel töötab see kombinatsioon täiesti rahuldavalt," lausus Väljataga.