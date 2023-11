Aasta ettevõte on Tartu biotehnoloogiafirma Icosagen Cell Factory

Icosagen Cell Factory on muu hulgas välja töötanud koroonaviirust tõrjuva ninasprei Bioblock.

EAS-i ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo ütles, et Icosagen on üks teadmusmahukamaid ettevõtteid Eestis, kes loob majanduslikus mõttes väga suurt lisandväärtust.

Lisaks aasta ettevõtte tiitlile pärjati Icosagen aasta innovaatori tiitliga. "Nad on arendanud välja maailmas unikaalsed bioloogiliste molekulide arendamise ja tootmise tehnoloogiad, millega pakutakse teenuseid maailma juhtivatele farmaatsiaettevõtetele. Lähiajal valmib ka nende ravimitehas, mis on täiesti uus tase kogu Eesti biotehnoloogia sektorile," rääkis Harjo.

Tööandjate Keskliidu tegevjuht ja žürii liige Arto Aas selgitas, et Eesti ettevõtlus vajab ja otsib Icosageni sarnaseid edulugusid. "Icosagen on eeskujulik näide sellest, kuidas Eesti teadlaste töö viljad jõuavad läbi ettevõtluse ühiskonna teenistusse ja löövad läbi rahvusvahelises konkurentsis. Sellised teadusmahukad ettevõtted näitavad eeskujuna, et innovatsiooni ja arendustegevustesse panustamine tasub ära," ütles Aas.

"Muutlikus keskkonnas püsimine ja majanduse elavdamine on iseenesestki märkimisväärne saavutus, mille eest väärivad kõik ettevõtlikud isikud tunnustust. Ettevõtjaks olemine nõuab palju julgust ja proaktiivsust, seda eriti viimastel aastatel, mil ettevõtjaid on proovile pannud erinevad väljakutsed. Täna jagame ettevõtlusauhindu vaid väikesele osale Eesti ettevõtjatest, kuid see väljendab austust kõikide ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste vastu," ütles Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.

Aasta ettevõtte tiitlile kandideerisid:

aasta eksportöör Silen;

aasta innovaator Icosagen Cell Factory;

aasta kestlik ettevõte A. Le Coq;

aasta turismiedendaja HMP Hotellid;

aasta pereettevõte MRPEasy,

aasta välisinvestor FLIR Systems;

aasta konkurentsivõimelisim tööstusettevõte Ericsson Eesti;

aasta konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte Orlen Eesti;

aasta konkurentsivõimelisim teenindusettevõte Admiral Markets.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnustas ettevõtluse edendamise auhinnaga Narva loomeinkubaatorit OBJEKT ja Tehnopoli juhitud Connected Health klastrit.

Aasta ettevõtte valimisel arvestas žürii majandusnäitajaid, hakkamasaamist keerulises majanduskeskkonnas, rolli töökohtade loomisel, panust töötajatesse, tegevusi ekspordi suunal, vastutustundlikkust ning panustamist ühiskonda.

Aasta ettevõtte valis žürii, kuhu kuulusid: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Eesti Panga president Madis Müller, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Tartu Ülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige Urmas Varblane, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liige Riin Savi, Tööandjate Keskliidu volikogu liige Kadri Mägi-Lehtsi ning EAS-i ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo.

Eesti parimate ettevõtete tunnustamisüritust korraldavad EAS-i ja KredExi ühendasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Aasta noor ettevõtja on Kristo Klementi

Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal pälvis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja LHV aasta noore ettevõtja tiitli 32-aastane ettevõtja Kristo Klementi, kes on OÜ Revismo omanik ja juht.

Konkursi esikolmikusse jõudnud nominente eraldas üksteisest ainult paar punkti. Noore ettevõtja preemia nominendid olid Kristo Klementi (Revismo OÜ), Arti Kütt (Cleveron AS) ja Tõnis Voitka (KrattWorks OÜ).

Revismo keskendub professionaalsete inseneriteenuste osutamisele, tootearendusele ning innovatsiooni edendamisele metalltoodete ja -seadmete arendamisel ja projekteerimisel.

Revismo üks peamisi panuseid Eesti majandusse on pühendumine ekspordi kasvule. 15 kvalifitseeritud insenerist koosneva meeskonnaga on ettevõte edukalt lõpetanud üle 550 tootearendusprojekti. Kliendibaasi kuuluvad ettevõtted mitte ainult Eestist, vaid ka Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist ja Saksamaalt. Pakkudes rahvusvahelistele klientidele kvaliteetseid insenerilahendusi, on ettevõte tugevdanud Eesti positsiooni usaldusväärse ja innovaatilise partnerina maailmaturul.

Aastal 2022 oli Revismo kolmandat korda Gasell ettevõte. Gasell ettevõtted on firmad, kes on kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50 protsenti. Ainult üks protsent Eesti ettevõtetest kuulub Gasellide sekka.

2018. aasta seisuga moodustas eksport ettevõtte kogukäibest umbes 57 protsenti ja 2022. aastal umbes 70 protsenti. 2022. aastal ületas ettevõtte käive 1,2 miljonit eurot.

Noore ettevõtja preemia konkursi žüriis osalesid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, LHV Ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume, presidendi majandusnõunik Kaspar Oja, Estraveli tegevjuht Anne Samlik ning eelmise aasta preemia võitja Kristjan Lind, Bikeep OÜ.

LHV panga välja pandud 5000 euro suurune noore ettevõtja preemia anti välja kaheksandat korda. Konkurssi korraldavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja LHV ning algatust toetab president Alar Karis.

Karis: Eesti ettevõtted on muutlike aegadega toimetulekul olnud alati edukad

President Alar Karis ütles ettevõtlusgalal peetud kõnes edu saavutamiseks on vaja unistamist, lootust ja optimismi. Positiivne ootus tuleviku ees on tema sõnul eriti tähtis keerulistel aegadel nagu praegu.

"Analüütikud räägivad sellest, kuidas ettevõtjate ootused on uuringute alusel langenud ja tulevikku nähakse mustades värvides. Me ei tohi aga unustada, et puhtalt metoodiliselt mõõdetakse selliste uuringutega järgmise kolme kuu või parimal juhul järgmise aasta arengut. See, mis tuleb kolme või viie või kümne aasta pärast, on meie enda teha," kõneles president.

"Optimismita jäävad igal juhul võimalused kasutamata, sest nii on kindlam. Kindlad valikud ei vii aga unistusteni. Kui ei oleks optimistlikke unistajaid, siis poleks meil tänaseid tehnoloogiaettevõtteid ega ükssarvikuid," lisas ta.

Karise sõnul on mitu põhjust, miks Eesti võiks praegusest majanduslangusest tulla välja paremini kui eelmistest.

"Esiteks kehtib meie puhul sama, mis eelmistes kriisides. Just muutlikud ajad on need, millega toimetulemisel on Eesti ettevõtted olnud alati väga edukad. Neid iseloomustab paindlikkus ja kiire kohanemisvõime; oskus pöörata takistused kasvuvõimalusteks ja leida kiiresti uusi turge. Teiseks on meil nüüd üle 30 aasta kogemust, kuidas oma majandust ja ettevõtteid turumajanduslikus keskkonnas juhtida. Kõigis varasemates kriisides on seda kogemust olnud vähem. Usun, et paljud on eelmistest kriisidest õppinud ja see aitab meil uutega paremini toime tulla," rääkis ta.

"Kolmandaks on aja jooksul laienenud meie rahvusvahelised kontaktid, sealhulgas seosed rahvusvaheliste rahastamiskanalitega. See kindlustab meile stabiilsema rahastuse kui varasemates kriisides ja aitab paremini toime tulla. Ka asjaolu, et kriisi ajal saab riik planeerida ligi kolmeprotsendilise defitsiidiga eelarvet, peegeldab seda, et meie ligipääs maailma rahastuskanalitele ja seeläbi majanduslik olukord on väga erinev sellest, mis oleks toimunud kriisides 15 või 30 aastat tagasi," kõneles Karis.

"Seega tasub olla mõõdukalt optimistlik. Kõigile langustele on varem või hiljem järgnenud kasvuperiood. Selle kasvuperioodi edu sõltub aga meie endi otsustest ja julgustest unistada," lisas ta.