Tänavu on hunt käinud karja murdmas rohkem kui eelmistel aastatel

Video võib sisaldada häirivaid kaadreid.

Tartumaa lambakasvataja Rein Mirka ärkas laupäeva hommikul naabrimehe kõne peale, kes ütles, et karjamaal on hunt käinud.

"Ma mõtlesin, et noh, mõni on ära murtud, et vast pole hullu, aga terve paaritusgrupp sada protsenti, kõik on surnud. Samuti jäär," rääkis Mirka.

Maha murti kogu kari ehk 14 lammast. Jäljed loomade kaeltel ja see, et murtud lambad on mööda põldu laiali, viitab asjatundjate sõnul kindlasti hundile.

"Kaela peal jäljed, siis see, et lambad on murtud mööda põldu laiali. See viitab sellele, et hunt kindlasti. Koerad rapivad tagant kintse ja jalgu. See näitab seda, et siin kindlasti on lambamaiad hundid. Aga kui palju täpselt – lund ei ole, jälgi ei saa aru. Üks hunt kindlasti ei tee sellist tööd, samas söödud oli kahte lammast. Kui palju neid täpselt oli, ei oska praegu hinnata. Meie piirkonnas nii mastaapset murdmist ei olegi olnud, kurb vaatepilt," lausus Tartu jahindusklubi tegevjuht Tõnu Peterson.

Talunikel on sealkandis kokku 60 hektaril umbes 300 lammast ja seni on elu olnud rahulik. Nüüd aga tuli hundikari otse suure tee ääres ja elumajade vahel olevale põllule, kus oli pererahva sõnul kõige väärtuslikum paaritusgrupp.

Aretustöö eest kümneid auhindu saanud lambakasvatajad tõid jäära veel enne Brexitit Inglismaalt ja hukkunud lammaste talled oleks olnud kümneaastase aretustöö vili.

"Nende talled oleks olnudki meie kümneaastase aretustöö vili, siin oleks saanud järeldusi teha. Aga kahjuks kõik hukkusid," ütles Mirka.

"Kui meie lammaste viljakus on üle kahe, need on tiined lambad, kindlasti oleks nad toonud meile kaks talle vähemalt, kui mitte kolm. Kuus aastat poegimist. Kümneaastane aretustöö pluss loomade enda hinnad. Inglismaal jäärad maksavad 2000 naela tükk. Kui puht numbrite keeles, siis ma arvan et kuskil 15 kuni 20 000 eurot on kahju," lisas Mirka.

Jahikalendri järgi alustatakse hundijahti 1. novembril, kuigi reaalsuses on ilma lumeta jaht väga keeruline. Ka otsust tänavuste küttimiskvootide kohta on keskkonnaamet veel koostamas.

Kui mullu murdsid hundid keskkonnaameti andmetel kokku 946 lammast, siis praeguseks on teada antud juba rohkem kui 1000 lambamurdmise juhtumist.