Levadia kutsus pühapäeval toimunud mängule Ukraina sõdurid

"Need on Eestis väljaõppel olevad Ukraina sõdurid, keda meie klubi tahtis mängule tuua. See oli klubipoolne algatus. Klubi juhtkond tahtis pakkuda Ukraina sõduritele, kes siin väljaõpet saavad sellise vahva jalgpallielamuse. Et anda midagi rõõmsamat nende päeva. Et nad saaksid mõningaid asju korraks unustada," rääkis ERR-ile Levadia pressiesindaja Rünno Mahl.

Mahla sõnul kutsus Levadia mängule umbes 70 ukrainlast.

Mahl ütles, et Ukraina sõdurid jäid mängul käimisega väga rahule. "Mängijad andsid neile mängusärke, autogramme, tegid pilte, rääkisid juttu peale mängu. Nende nägudest peegeldus küll seda, et nad jäid rahule. Ukraina poisid olid väga tänulikud," lausus Mahl.