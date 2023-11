Tallinn kavatseb ka tänavu jätta kõnniteede lumekoristuse suuresti koduomanikele

Tallinna heakorraeeskiri näeb ette, et talvel, kui kõnniteed on lume all, peavad elanikud need hommikul kella seitsmeks puhtaks tegema. Et aga inimesed käivad tööl, jäävad nad sageli sellega jänni. Näiteks Nõmmel Mai tänaval võttiski linnaosa seetõttu kõnniteede puhastamise enda peale.

Mai tänav on siiski erand. Üldjuhul peavad omanikud või ühistud koduesise kõnnitee ise lumest puhtaks lükkama.

"Tegelikult ühiskond selles suunas liigub /.../ et tõenäoliselt varem või hiljem kõik linnad selle kohustuse ikkagi enda peale võtma peavad. Selleks ju linn ongi, et koristada neid tänavaid ja kõnniteid," ütles Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri.

Kõik taandub rahale. Kui praegu on Tallinna tänavahoolduse aastaeelarve 38 miljonit eurot, millest lõviosa moodustab lumekoristamine, siis Tallinna umbes 1000 kilomeetri kõnniteede lumest rookimine tähendaks linna arvutuste kohaselt 30 miljoni eurost lisakulu. Võrdluseks: Riias kulub 1042 kilomeetri kõnniteede lumest rookimisele sel hooajal 3,7 miljonit eurot.

"Hinnad sõltuvad mahtudest, kuid väheusutav on, et niivõrd palju tuleb otsa," nentis erinevuse kohta Keskkonnahooldus Eesti piirkonna hooldusjuht Maksim Akulistõi.

Mustamäel hooldusteenuse pakkuja ütleb, et nende jaoks tooks keskne hooldus kaasa lisamuresid.

"Kindlasti tähendab tohutut tööjõukulu, tohutut investeeringut tehnikasse, kusjuures see tehnika on nii spetsiifiline, et enamus aastast see peab seisma," ütles EKT Teede juhatuse liige Jaan Viljas.

Akulistõi sõnul suudaksid eraettevõtted tagada selle, et kõik tänavad oleksid Tallinnas talvel lumest koristatud.

Tegelikult pooldab ka Tallinna abilinnapea Vladimir Svet tsentraalset korraldust.

"Praegu iga maja tellib endale eraldi kõnnitee hooldamise teenust, erinevatelt firmadelt, kes sõidavad pool linna läbi oma sahaautoga ja kulutavad väga palju kütust. Meie arvame, et mõistlikum oleks muuta seadust viisil, mis lubaks linnal teha tsentraliseeritud hankeid asumipõhiselt, piirkonnapõhiselt või linnapõhiselt," rääkis Svet.

"Ma arvan, et selle otsuse saaks ka täna vastu võtta, selleks ei ole eraldi mingit juriidilist nüanssi vaja," märkis Kuri.

Tänavu igatahes tuleb pealinna koduomanikel lume tulles jätkuvalt labidas väja otsida ja ise oma kõnniteejupp puhtaks rookida.