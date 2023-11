Tallinn vajaks kõigi kõnniteede lumekoristuseks 26 miljonit lisaraha

Algava talve esimene lumi tuli maha vaheldumisi lörtsi ja vihmaga ehk valge lumevaiba alla tekkis mitmel pool libe jääkiht. Kuigi pühapäeval võis siin-seal näha masinaid sahaga töötamas, ütles Tallinnas klientidele lumekoristusteenust pakkuv Mart Liiksaar, et libeda teket oleks tulnud ennetada.

"Pigem kiputi helistama algul, kui lund tuli. See hetk, kui see sula külmuma hakkas, ei helistatud. Helistati siis, kui häda käes oli ja ütleme nii, et neid jääkonarusi on üsna raske kätte saada," ütles Neideri juhatuse liige.

"Kulu poolest ei ole erilist vahet, kas kulutada kaks korda rohkem aega jääküngaste silumisele või käia sutsaki üle sealt," lisas ta.

Tallinna elanikud on teede läbitavusega rahul sõltuvalt sellest, kuidas ja millega nad liiklevad. Autoga on muidugi kergem.

"Siiani on kõik väga hästi, praegu meeldib mulle kõik," ütles autoga liikuv Dmitri. "Kõige paremad teed olid Koplis, sest seal polnud lund. Kohtades, kus sajab lund, seal on muidugi esimesed tunnid täistuisanud teed ja siis koristatakse ära," rääkis ta.

"Raske on. Ma ütlen teile, raske on liikuda, sest isegi siin hoovis ei ole täiesti koristatud. Kojamehed peaksid maja juures lund koristama, aga koristusautod sõidavad ka mööda ja neilt langeb maha see märg lumi, mis tee pealt kokku korjatakse. Väga raske on, üleüldse on puuetega inimestel raske liikuda," ütles jalakäija Anatoli.

Tallinna linn hooldab umbes kahte kolmandikku kõigist kergliiklus- ja kõnniteedest, millele kulub 6,4 miljonit eurot. Sinna alla kuuluvad ka ratta- ja pargiteed ning sõiduteedele markeeritud rattarajad. Selleks, et võtta enda kanda kõigi kõnniteede hooldus, vajaks linn lisaraha umbes 26 miljonit eurot.

Ehitusseadustiku järgi vastutab kinnistuomanik ise oma kinnistuga külgnevate kõnniteede eest. Teed on tihti kitsad ja nõuavad käsitsi rookimist, sest masinaga neile ligi ei pääse.

"Hetkel õigusaktidest tulenevalt head alternatiivi pakkuda ei ole. Kindlasti jah, see keerukus ongi see, et seal ei ole kuskile ka seda lund paigutada. See tuleks sisuliselt kõikidelt nendelt kõnniteedelt välja vedada. Ja selleks on vaja Tallinnas väga suurt ressurssi, et see töö enda peale võtta, kaasaarvatud ka rahalist ressurssi," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Lisaraha vajaks linn Sule hinnangul umbes 30 miljonit eurot.