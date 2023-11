Mõõkvaalad uputasid halloween'il Gibraltari väinas Poola jahi

Poola jaht uppus Gibraltari väinas 31. oktoobril pärast seda, kui see sattus mõõkvaalade rünnaku alla.

Tegemist on juba neljanda juhtumiga kahe aasta jooksul, kui mõõkvaalad suutsid uputada laeva, vahendab The Telegraph.

Mõõkvaalad on delfiinlaste sugukonda kuuluv suurim vaalaline. Mõõkvaalad on suurkiskjad ja on tuntud oma iseloomuliku must-valge värvi poolest.

Esimest korda ilmusid teated mõõkvaalade rünnakutest laevade vastu 2020. aastal. Kõik seni dokumenteeritud rünnakud peale ühe leidsid aset Gibraltari väina ja Portugali ranniku piirkonnas.

Teadlased ei tea, kas rünnakute näol on tegemist kaitsemehhanismi või noorte vaalade meelelahutusviisiga. Tavaliselt ründavad mõõkvaalad laeva tüüri ning lõpetavad rünnaku siis, kui laev enam ei liigu.

31. oktoobril toimunud rünnak kestis rohkem kui tund aega. Rünnaku alla sattunud Poola jahi Grazie Mamma tüür sai kannatada ning laevakere purunes.

Maroko merevägi pukseeris laeva Tanger-Med sadamasse, kuid jaht läks põhja enne, kui see jõudis kai äärde. Jahil viibinud inimesed jõuti evakueerida ning keegi ei saanud viga.