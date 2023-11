Sel nädalavahetusel avatakse Tallinnas esimesed liuväljad

Erakordselt soojast sügisest hoolimata avatakse pealinna esimesed liuväljakud juba sel nädalavahetusel. Mitme Tallinna liuvälja statistika näitab, et kihk uisutada on novembris suurem kui veebruaris, mil inimesed on talvest juba väsinud.

Täna oli Lasnamäel kaheksa kraadi sooja ja väliliuväljal käisid viimased ettevalmistustööd.

"Umbes viis päeva tagasi tagasi hakkasime valama jääd. Põhimõtteliselt see on viimane kiht, pärast seda on jää valmis ja jäävad veel väiksed nüansid," ütles jäämeister Vladimir Jakovlev.

Kui palju vett selle uisuplatsi tegemiseks kulub, ei osanud jäämeister öelda, aga ühe kihi tekitamiseks tuleb tal jääd kasta poolteist-kaks tundi. Uisupargi juhi Fred Randveri sõnul on tänu elektrihinnalangusele tänavu jää tegemine üle kahe korra soodsam kui mullu.

"Väga suure plussi annab antud väljakul siin juurde see, et väljak on betooni sees, külmatorustik on betooni sees ja see annab tavaväljakule, kus torustik ei ole betooni sees, see annab elektrikulu suhtes pluss 30 protsenti kokkuhoidu," sõnas Randver.

Nii vara kui tänavu pole pealinnas veel kunagi varem ühtegi uisuplatsi rajatud ja Randveri sõnul avati New Yorgi legendaarsed liuväljad juba oktoobris, kuigi praegu on seal sooja 15 kraadi.

"Meie statistika näitab seda, et novembrikuu teine pool on külastussuurem, kui veebruari lõpp, märtsi algus, kus inimestel on juba talvest väsimus. Aga praegu on ideaalne ajastus, kus suvealad on läbisaanud," sõnas Randver.

Kui niisama tritsutajad saavad uisud tavatult vara välja otsida, siis tõsistel uisutajatel tuleb aega varuda, sest Härma kiiruisuovaalil sõltub jäätegu ilmast.

"Kuna Härma on väga suur väljak, seal on 4000 ruutu külmutatavat pinda, siis natukene ootame külmataadi abi, kes aitaks meil seda jääd sinna soodsamalt tekitada," ütles Pirita spordikeskuse juht Priit Aunroos.

Kuna jäätegu on energiamahukas, siis mõistlik oleks seda teha mõne miinus või plusskraadi juures.

"Öeldakse ka, et suhteliselt optimaalne jääd hoida on +4, +5 maksimum, kui on ikka üle selle, siis on, ma arvan, äkki raiskamine," ütles Aunroos.

Kui mõni aasta on jääringi tegemine lükkunud aasta lõppu, siis mullu sai tänu novembrikuisele külmalainele Härma ringi avada juba detsembri alguses.