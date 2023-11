Vandeadvokaat Facebooki uuest lahendusest: maksa või ära kasuta

Facebooki poolt kasutajatele ette antud uued tingimused tähendavad sisuliselt seda, et inimene kas ei kasuta seda platvormi enam või kui tal on soov kasutada ja oma privaatsuse eest seista, siis tuleb tal selle eest maksta, rääkis vandeadvokaat Maarja Pild.

Pild selgitas neljapäeval Vikerraadio saates "Uudis +", et Facebooki uus käik inimestele väga palju valikuid ei anna: kui on soov edasi kasutada Facebooki selliselt, et inimeste andmeid ei kasutata personaliseeritud reklaamide tegemiseks, siis tuleb hakata maksma Facebookile raha. On veel üks variant - Facebooki enam mitte kasutada.

"Niikaua kui kas siis andmekaitseasutused või kohtud ei ole öelnud Facebookile, et kuule, see ei olnud ikka üldse see, mis me mõtlesime. See ongi nüüd uus reaalsus hetkel," tunnistas Pild.

"Ja mulle paistab, et ega siis reklaamivaba versiooni ka ei saa olema. Et kui hakata ka tasu maksma, siis ma saan aru, et hetkel nõutakse ühe kanali eest 12,99 eurot, siis need muud reklaamid jäävad ikka. Lihtsalt personaliseeritud reklaame saab keelata nüüd tasu eest," sõnas Pild.

Ta lisas, et Facebook tugineb Euroopa kohtu suvisele lahendile, kes just Facebooki osas isikuandmete kaitse määrust tõlgendas.

"Ja seal suhteliselt juhuslikus lõigus, peaaegu täitsa otsuse lõpus punktis 150 kohus ütles, et kuule Facebook, sa oleksid pidanud vabatahtliku nõusoleku jaoks andmeid töödelda andma alternatiivid. Ja niimoodi möödaminnes on selline sõnapaar, et vajadusel ka tasu eest. Ja nüüd sellest mõnest sõnast on Facebook kinni võtnud ja viitab, et näete, meile ju kohus ise ütles, et see alternatiiv võib olla ka tasuline. Et kui inimene tahab ilma personaliseeritud reklaamita meie teenust kasutada, tuleb tal hakata maksma raha."

Pild lisas, et Euroopa kohus tasu suurust kuidagi ei kommenteerinud, mistõttu on paljud juristid hakanud kritiseerima Facebooki tegevust.

"Ütlema, et see ei ole sobiv tasu. Ja on ka juriste, kes ütlevad, et kas Facebook üldse tohib tasu küsida monopolina. Et on ju väga palju inimesi, kellel ei ole võimalik maksta Facebookile, niigi on elus raske. Ja samas ei saa öelda, et oleks ka valiku võimalust Facebooki mitte kasutada. Mõnel on seal suur sootsium või sõbrad või pereliikmetega sõnumivahetus."

Pild tõi ka välja, et Facebooki küsitav tasu seondub ka teiste kanalitega, näiteks Instagramiga.

"Kui mulle hommikul tuli see sõnum, siis ma vaatasin, kuidas see kõik käib, kui ma järjest punktide peale vajutan. Ja kahe konto eest, ehk Instagrami ja Facebooki eest kokku küsiti minult 21,99 eurot, kui ma õigesti mäletan. See summa järjest kasvab."

Pild tõi ka välja, et on palju tooteid, näiteks reklaamivaba ajaleht, kus maksad tellimuse eest rohkem ja reklaame ei saa. Facebooki uue lahenduse puhul aga seda ei saa.

"Seda, mida saab on, et ei hakata kõiki neid andmeid, mis meil Facebookis läbi käivad – kui vana me oleme, mis soost me oleme, mis keelt me räägime, mida me oleme õppinud, mis on meie ametikoht - et neid andmeid ei hakka Facebook kasutama reklaamides. Mis on mõneti kummaline, et kas Facebook sellist asja võiks üldse teha. Facebook ise teenib suuri-suuri summasid, ilmselt ka miljardeid isikuandmete kasutamise eest ja nüüd mina selleks, et ta ei kasutaks, pean veel peale maksma. Natuke imelik olukord on see küll."

Pild lisas, et seda ei saa ka öelda, et midagi ei ole ajas paremaks läinud, millele on kaasa aidanud globaalsetele meediahiidudele tehtud trahvid.

"Ka Facebook sai trahvi enam kui miljardi suuruses, siis midagi nagu muutub ka. Näiteks Google'i puhul on võimalik vaadata kõiki otsingutulemusi, mis me oleme kunagi teinud. Kõiki neid lokatsiooniandmeid. Ja kui see määrus tuli, siis mina avastasin, et Google on vahepeal mind salvestanud ja ka "heliteoseid" minu tegemistest oli paar tükki selles keskkonnas, kus Google näitab, mis kõik minu kohta kogutud on. Et täiesti niisama ka ei ole. Aga selge on ka, et nii gigandid kui ka äriettevõtted seisavad oma huvide eest ja leiavad lauseid kohtulahenditest, mis lõppevad meie jaoks mingite tasudega, nagu praegu."