Facebooki tabas ülemaailmne rike

Sotsiaalmeediaplatvormi Facebook tabas ulatuslik tehniline rike, mis mõjutas nii veebilehte kui ka sõnumirakendust. Tehniline rike mõjutas ka Instagrami.

Facebooki tabas ulatuslik ülemaailmne tehniline rike, mis mõjutas korraga nii Facebooki põhirakendust, veebilehte kui ka Facebook Messengerit. Probleemid ilmnesid järsult ning paljud kasutajad üle maailma teatasid, et nad logiti oma kontodelt automaatselt välja ega saanud enam sisse logida, vahendas The Independent.

Kuna Facebooki emafirma Meta ei paku tavakasutajatele ametlikku teenuste staatuse lehte, puudub esialgu ametlik selgitus rikke põhjuste kohta.

Meta esindaja Andy Stone kirjutas platvormil X, et ettevõte on teadlik sellest, et inimestel on praegu raskusi teenustele ligipääsuga.

"Tegeleme probleemi lahendamisega," kirjutas Stone.

Ajaleht The Independent kirjutab, et umbes poole kuue paiku taastus teenus paljude kasutajate jaoks. Samas teatasid mitmed kasutajad ka siis, et nad ei saa teenust normaalselt kasutada.