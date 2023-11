Parvlaev Amalie vajus teel Ruhnust Kihnu kreeni, käib päästeoperatsioon

Kreenis aluse juures käis reisijaid evakueerimas päästekopter, samuti tegi Amalie katse siseneda Ruhnu sadamasse, kuid sõidab nüüd siiski päästelaevade saatel Läti ranniku suunas.

"Piirkonnas oleva ebasoodsa tuule suuna ja laeva kreeni tõttu on Amalie katsed Ruhnu sadamasse siseneda ebaõnnestunud ning vastu on võetud otsus, et kõige ohutum on sõita Läti ranniku suunas," ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss kella 4 ajal hommikul.

"Amalie koos viie inimesega pardal on võtnud kursi Läti poole ning teda saadavad kolm päästealust. PPA kopter on Ruhnu saarel ning vajadusel valmis reageerima, samuti on Läti omalt poolt Amaliele ühe laeva vastu saatnud," lisas Kirss.

Kirsi sõnul viibis praamlaeva Amalie pardal kreeni vajumise hetkel 15 inimest – 12 reisijat ning kolm meeskonnaliiget.

"Kopterimeeskond evakueeris praamlaevalt seitse inimest Ruhnu saarele, kellest üks vajas arstiabi ja toimetati Pärnu haiglasse," ütles Kirss. "Seejärel naases kopter tankimiseks Tallinnasse, kuid inimeste evakueerimisega jätkati sündmuskohale saabunud veesõidukitega ning praeguseks on praamlaevale jäänud viis inimest."