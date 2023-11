Regionaalminister: riik peab soetama väikesaartele kaasaegse asenduslaeva

Regionaalminister Madis Kallas (SDE) ütles seoses parvlaev Amalie päästeoperatsiooniga, et riik peab leidma lahenduse kaasaegse asenduslaeva tellimiseks, et saartega ühendus ei katkeks.

"Ruhnust Kihnu suundunud parvlaev Amaliega juhtunu näitab ilmekalt kätte kui haavatav on ühenduskindlus meie väikesaartega. Selline olukord, kus ka inimesed sattusid merel reaalsesse ohtu, ei tohiks kuidagi aastal 2023 Eestis võimalik olla. Tänu PPA, vabatahtlike ja kutseliste merepäästjate professionaalsele tegutsemisele saame öelda, et tegu oli õnneliku õnnetusega," kommenteeris Kallas ERR-ile.

Kallase sõnul tuleb aga juhtunust teha selged järeldused. "Nimelt peame esimesel võimalusel leidma lahenduse kaasaegse asenduslaeva tellimiseks, et saartega ohutut ja stabiilset ühendust pidada," rõhutas minister.

"Meil on olemas uued ja üldjuhul ka saarte vajadusi arvestavad põhilaevad, aga probleemid tekivad kohe siis kui neil on rikked, vaja on erivedusid või põhialused on hoolduses. Sisuliselt on hetkel olukord, kus põhilaevade asenduseks on sageli aastakümneid vanad või reisijateveoks mitte kõige sobilikumad alused. Koostöös riigilaevastikuga vaatame nüüd üle võimaliku lahenduse ja rahastuse kaasaegse asenduslaeva soetamiseks," rääkis Kallas.

"See ei ole vaid Ruhnu saare küsimus, vaid oleks oluliseks kindluse andjaks ka Kihnu, Vormsi, Triigi/Sõru liinide vaates," lisas ta.

Kallase sõnul peaks asenduslaev olema mõnevõrra laiema kasutusotstarbega, et arvestada saarte mõningase kaubaveovajadusega, aga ka merereostuse ja osalise merepäästevõimekusega. Uue aluse tellimisel on tema sõnul oluline kriteerium ka keskkonnaaspekt.

Ruhnust Kihnu teel olnud parvlaev Amalie vajus neljapäeva õhtul kreeni, pärast mida alustas politsei- ja piirivalveamet (PPA) päästeoperatsiooni, mille käigus evakueeriti pardalt 10 inimest. Varahommikul päästelaevade saatel Läti poole liikumist alustanud Amalie jõudis Mersragsi sadamasse reedel kella 14.30 ajal.