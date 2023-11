Okkale kogunenud reservväelased harjutasid lennubaasi kaitset

"Antud õppustel praktiseerisime ohu tõrjumist, mis on seotud väikeüksuste taktikaga lennubaasi vastu ja ka droonirünnakuga lennubaasile," selgitas lennubaasi ülem, kolonelleitnant Maanus Nigul. "Ega me ei pruugi teada, et vastane on juba maal. Antud juhul kasutasime stsenaariumi, kus vastane on saabunud maale baasi ümber," lisas ta.

Kolmapäeval valitsuse otsusega välja kuulutatud lisaõppekogunemine Okas oli juba kolmas lisaõppekogunemine tänavu ja keskendus lennubaasi baasikaitse-üksuse valmisoleku kontrollile ja väljaõppele.

Kolmepäevastel õppustel harjutas üle paarisaja kiirkorras kokku kutsutud reservväelase baasi kaitset. Baasikaitse üksuse tegevväelased esitasid ründajat.

Reservväelased said kutse ilmuda kohale järgmiseks hommikuks. Üks Kesk-Eestist kutsutu teatas, et ei jõua seatud tähtajaks, kuid tuli siiski kohale viimaseks, kolmandaks õppusepäevaks.

Tallinnast pärit kompanii meedikul oli lihtsam õigeks ajaks kohale jõuda. Kuid eelmisel korral ta tulla ei saanud. "Mina olen siis Tallinnast ja jõudsin täpselt kutses märgitud kellaajaks ja kuupäevaks," rääkis reservväelane, kompanii meedik Nikita Grozov. "Esimene kord mul oli vedada üsna suur ja vastutusrikas projekt. Pöördusin siis kaitseväe juhtkonna poole palvega osaleda selles projektis ja sain siis loa."

Peale lisaõppekogunemiste kutsub kaitsevägi regulaarselt reservväelasi pika, 120-päevase, etteteatamisega suurematele ja väiksematele õppekogunemistele nagu Siil ja Kevadtorm.