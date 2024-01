Eesti seob NATO suurõppuse Kevadtormiga

Steadfast Defender 24 on suuremahuline NATO õppus, mille raames harjutatakse alliansi uuendatud kaitseplaanide rakendamist. Sel osaleb ligi 90 000 kaitseväelast NATO- ja partnerriikidest.

"Eesti jaoks tähendab Kevadtormi läbi viimine Steadfast Defender´i raamistikus, et saame harjutada Eesti kaitseplaane osana regionaalsest kaitsetegevusest, arvestades samaaegselt korraldatavaid õppusi, liitlaste kohalolu ja liikumist, operatsioone eri domeenides," ütles kaitseväe meedianõunik Siim Praats ERR-ile.

"Steadfast Defender õppuste seeria esimene osa algas USA ja Kanada üksuste siirmisega jaanuari lõpust märtsini keskpaigani ning keskendub liitlaste kaitsele merel nii Atlandi ookeanil kui ka Arktikas. Õppuste seeria teine osa keskendub Euroopasse lähetatud üksuste koostööle ülesannete täitmise harjutamisele eri riikide vägedega," sõnas Praats.

"Eesti jaoks on Steadfast Defenderi osalus seotud eelkõige õppusega Kevadtorm ning ka viimastel aastatel osaliselt Eestis toimunud õppusega Swift Response," ütles Praats, täpsustades, et Kevadtormiga samaaegselt Eestis toimuv õppus Swift Response on vägede siirmisõppus, mille raames sel korral saabub Eestisse Ühendkuningriigi üksuste õhudessant.

Meedianõuniku sõnul on Kevadtorm olnud aastaid rahvusvahelise osalusega õppus ning ka sel aastal on oodata osalisi liitlas- ja partnerriikidest, muu hulgas Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Kanadast, Lätist, Taanist ja Poolast.