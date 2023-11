San Francisco võimud ajavad kodutuid kesklinnast minema enne APEC-i tippkohtumist

Linnavõimude tegevuse karmikäelisus on tekitanud küsimusi selle kohta, kuhu kodutud nüüd liiguvad.

CBS-iga suhelnud kodutu Michael Hudson ütles, et linnavõimud ajasid ta minema kekslinnast juba kolmandat korda. Ning erinevalt eelmistest juhtumitest seekord viisid linna töötajad ta telgi ja kõik isiklikud esemed teadmata suunas.

Kodutuid aitav mittetulundusühing Coalition on Homeless ütles, et kodutud vajavad rohkem abi.

"Me nõudsime lisaressursside eraldamist. Mida oleme näinud, on see, et kodututel ei lasta magada peamises varjupaigas. Sinna lastakse ainult neid inimesi, keda tõsteti välja APEC-i alalt," ütles mittetulundusühingu tegevjuht Jennifer Friedenbach.

Linnavõimud vastasid ajakirjanike päringule, et lisavahendeid töötute abistamiseks APEC-i ajal ei eraldata.