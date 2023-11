Kersna: ilmselt valib Reformierakond Kallase esimeheks viimast korda

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Liina Kersna ootab laupäeval valitavalt erakonna juhatuselt vähem segadust ja selgemat valitsemist. Kersna ütles intervjuus ERR-ile, et kui Kaja Kallas on võtnud eesmärgiks suunduda mõne rahvusvahelise institutsiooni etteotsa, siis valitakse ta erakonnajuhiks tõenäoliselt viimast korda.

Miks te ei kandideeri Reformierakonna juhatusse?

Olen riigikogu liikme pingelise töö kõrvalt püüdnud jätkata oma doktorantuuri õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis. Sain oma uurimuse läbiviimiseks inimuuringute eetikakomiteelt loa ning praegu pean läbirääkimisi koolidega, kus tahan oma uurimust teha. Seega, kogu oma vaba aja riigikogu töö kõrvalt pühendan hetkel teadustööle.

Kui tõenäoline on, et uus juhatus otsustab välja käia ka uue peaministrikandidaadi? Sellist võimalust pidasite võimalikuks eelmise nädala neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus?

Arvestades eilset uudist, kus peaminister Kaja Kallas andis esimest korda avalikkusele teada oma ambitsioonist kandideerida NATO peasekretäriks, on selline asjade käik tulevikus väga tõenäoline.

Kui suurt toetust prognoosite ainsana juhiks kandideerivale Kaja Kallasele?

Ma valmistuksin Kaja ülekaalukaks võiduks.

Kaja populaarsus ühiskonnas tervikuna on küll avaliku arvamuse uuringute järgi kõvasti kahanenud, kuid erakonna toetajate hulgas on see endiselt tugev. Võib arvata, et ka erakonna liikmete hulgas. Juhatuse liikmete valimistel jaguneb 13 häält enam kui 30 kandidaadi vahel, juhatuse esimehe kohale on ainus kandidaat Kaja Kallas.

Pole väga tõenäone, et mõni juhatuse liige saab esimehest rohkem hääli. Kuid kui see juhtub, siis on see kindlasti selge sõnum.

Te ütlesite ka eelmisel neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Reformierakonna liikmed annavad juhatuse valimistel oma hinnangu, kuidas seni on Reformierakond juhitud ja kas nad ootavad muutust. Kuidas täpsemalt nad sellest märku saavad anda?

Üks võimalus on muidugi mitte valida või valida juhatusse rohkem uusi tulijaid. Kui tahta muutust, siis peab ka muutma. Samamoodi jätkates ei tule muutust.

Ja eks siis uue mandaadi saanud juhatus peab arutama, kas on vaja midagi muuta ja kui on vaja, siis kuidas seda teha.

Milline laupäevase üldkogu tulemus Teie hinnangul näitaks, et Reformierakonna liikmed soovivad juhi osas muutust?

Kindlasti on märgilised kaks asja: kui paljud valimistel osalejatest jätsid esimehe valimata ja kui palju valitakse juhatusse uusi liikmeid.

Mida isiklikult ootate uuelt juhatuselt?

Ootan selgemalt kommunikeeritud eesmärki, miks me midagi teeme.

Näiteks korras riigirahandus ei saa olla omaette eesmärk. See on ikkagi vahend mingi eesmärgi saavutamiseks. Täna on segadust ja sellest tulenevat närvilisust riigi valitsemises liiga palju.

Kas nendel valimistel valitakse tõenäoliselt Kaja Kallas viimast korda Reformierakonna esimeheks?

Kui Kaja Kallase fookus on suunduda mõne rahvusvahelise institutsiooni etteotsa, siis suure tõenäosusega see nii on. Tema selget kinnitust soovist kandideerida NATO peasekretäriks võib pidada ka tema rahvusvahelise kampaania alguseks.

Kas seda kampaaniat on õige teha peaministri ameti kõrvalt? Maailmast on võtta erinevaid näiteid – on valitsusjuhi ametist tagasi astutud, on võetud palgata puhkust, aga on ka kampaaniat tehtud ametis jätkates. Oluline on vältida huvide konflikti.

Kas Kaja Kallas kandideerib tõenäoliselt Euroopa Parlamenti ja näeb oma karjääri jätkumist seal?

Eesti riigi rahvusvaheline maine on väga hea – me oleme tugev e-riik, me oleme juba Andrus Ansipi peaministriks olemise ajast täitnud NATO-le antud lubadust investeerida kaitsekulutustesse kaks protsenti SKP-st, täna lausa üle kolme protsendi, meie riigi võlakoormus on madal, meie lapsed on PISA testides nii maailma kui ka Euroopa tipus. Kaja Kallas on peaministrina teinud väikese Eesti maailmas veelgi nähtavamaks. Tal on rahvusvahelises suhtluses tuul tiibades.

Kuhu see tuul teda kannab, näitab aeg. Igal juhul on see Eestile selgelt võit, kui meie esindaja saab mõjuka rahvusvahelise organisatsiooni etteotsa. Seda, kas Kaja Kallas kandideerib Euroopa Parlamenti, on minul küll võimatu öelda.