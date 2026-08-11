Jüristo: Reformierakonnas on pinged, kuid rong Michali mahavõtmiseks on läinud

Jüristo hinnangul lükkavad hiljutised sündmused, nagu Meelis Kiili lahkumine erakonnast, ümber väited Reformierakonna ühtsest meeskonnast.

"Kui vaadata siin nüüd seda viimase 24 või 48 tunni juhtumisi, et siis ta ikkagi nii ühtne vist päris ei olnud. Kindlasti seal on pinged, seda on kaugel välja näha ja seda on siin paaril korral juba varasemalt. Kui meenutame siin Pärtel-Peeter Pere lahkumist, et siis tema kirjutas päris nii-öelda suu tühjaks tervel hulgal teemadel ja viitas seal ka nendele samadele pingetele ja küsimustele, millele Meelis Kiili samuti näpu suunas. Selle osas ma arvan, ei ole mingit vaidlust või kahtlust, et kas seal pinged on ja see on täiesti loomulik, et kui vaadata seda, milline erakonnaseis praegu ja väljavaated on," rääkis Jüristo.

Kuigi avalikkuses on spekuleeritud Michali väljavahetamise üle, peab Jüristo seda praeguses faasis äärmiselt ebatõenäoliseks ning riskantseks sammuks.

"See, et nüüd seitse kuud enne valimisi keegi Reformierakonna seest läheks Michalile kinnast heitma ja teda jõuga maha võtma, siis ausalt öeldes mulle tundub, et see rong on ka juba praegu läinud. Kes iganes see seal olla võiks – see inimene ise võtaks ikkagi päris-päris suure riski seal, minnes vastu valimistele, mida Reformierakonnal on praeguse seisuga ikkagi sisuliselt võimatu võita ükskõik, kes seal ees on," lausus Jüristo.

Võimaliku asendajana nähakse Kersnat

Potentsiaalsete uute juhtide nimekiri polekski Jüristo sõnul pikk, kuid ühe konkreetse variandina on välja pakutud Liina Kersna.

"Eks siin on varasemalt olnud ju viidatud ja räägitud Liina Kersna nimest, et kes see inimene võiks olla. See nimekiri väga pikk ei ole. Hanno Pevkur on juba korra Reformierakonna juht olnud, kuid paljud mäletavad seda aega ega pea seda võib-olla uueks käiguks, mida praegu vaadata, sest toonane juhtimine ei kukkunud välja nii, nagu loodeti. Tuntumatest nimedest on veel Urmas Paet, kuid ma ei kujuta ette, kas tal selleks ambitsiooni oleks," rääkis Jüristo.

Nimedega spekuleerimine on Jüristo hinnangul "täiesti mõttetu".

"See ei ole kinni sellest, kas see nimi on või ei ole, olukord on lihtsalt selline, et isegi kui see nimi oleks, siis on väga raske praeguses olukorras sellest vahetusest midagi sisuliselt uut loota," lausus Jüristo.

Jüristo hinnangul tuleb erakonnavahetajaid sügise hakul juurde.

"Pean pigem tõenäoliseks, et mõned inimesed võiksid veel liikuda. Eks neid nimesid on avalikkuses ka edasi-tagasi veeretatud ja viidatud, kellest jutt käib, ja tõenäoliselt ei ole need Isamaa ridadest, kellel praegu suuremat põhjust kuskile liikuda poleks. Aga eelkõige Eesti 200 ja Reformierakonna ridades neid niinimetatud loksuvaid kive kindlasti on. Kas ja millal keegi otsuse teeb, seda ma praegu ennustama ei hakka," märkis ta.

Samas toimub see pigem varem kui hiljem, sest praegu on käes aeg, kus poliitikud peavad oma isiklikud valikud ära tegema.

"Piltlikult öeldes hakkavad plakatid vaikselt trükki minema. Ja kui keegi kuskile mujale trügib, hakkavad teiste erakondade nimekirjad samamoodi lukku minema, nii et otsustamiseks enam väga palju aega ei ole," lausus ta.