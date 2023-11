Reformierakonna juhatusse ei kandideeri mitu nimekat poliitikut

Praeguse juhatuse liikmetest ei kandideeri enam juhatusse Urve Tiidus, Jaanus Tamkivi, Maido Ruusmann ja Maris Toomel. Reformierakonna ministritest ei kandideeri juhatusse Heidy Purga, kes põhjendas seda ERR-ile vajadusega keskenduda kultuuriministri tööle.

Samuti ei kandideeri juhatusse endine haridusminister, riigikogu fraktsiooni aseesimees Liina Kersna ja fraktsiooni liikmed Signe Kivi ning Karmen Joller. Juhatusse ei kandideeri ka Reformierakonna juhtimise suhtes kriitiline olnud Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip.

Liina Kersna ütles ERR-ile, et pühendab kogu oma vaba aja riigikogu töö kõrvalt hetkel teadustööle. "Olen riigikogu liikme pingelise töö kõrvalt püüdnud jätkata oma doktorantuuri õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis. Sain oma uurimuse läbiviimiseks inimuuringute eetikakomiteelt loa ning praegu pean läbirääkimisi koolidega, kus tahan oma uurimust teha," ütles ta.

Karmen Joller põhjendas juhatusse mitte kandideerimist sellega, et ta ei saa hetkel endale lisakohustusi lubada ning et on poliitikamaailmas veel väga roheline. "Ma tunnen, et mul on palju õppida, enne kui erakonda juhatuse kaudu juhtima asun. Hetkel ei kuulu erakonna juhatusse valituks osutumine ka mu tulevikuambitsioonide hulka," rääkis Joller.

Staažikas Reformierakonna poliitik Jaanus Tamkivi ütles, et on olnud juhatuses juba piisavalt kaua. "Kokku peaks tulema aastaid 17 või 18. Ma olen seal olnud piisavalt, las teevad teised ka. Üks inimene ei pea ka väga pikalt seal olema," lausus Tamkivi.

Jõhvi linnapea Maris Toomel ütles, et omavalitsusjuhi roll tähendab piisavalt suurt töökoormust, et see piirab ajalist ressurssi. "Kui kuhugi kuuluda, siis tuleb seal ka 100 protsenti panustada," sõnas ta.

Uute kandideerijate seas Jaamu, Lahe, Tandit

Uute nimedena kandideerivad juhatusse Annely Akkermann, Andres Aro, Viljar Jaamu, Mario Kadastik, Erkki Keldo, Liis Klaar, Hanah Lahe, Evelin Lehtsaar, Kaupo Nõlvak, Pipi-Liis Siemann, Signe Riisalo, Oksana Tandit, Eerik-Niiles Kross, Kalle Laanet, Mart Võrklaev ja Kalle Toomet.

Nendest ei osutunud 2020. aasta üldkogul juhatusse valituks Kalle Toomet, Mart Võrklaev ja Signe Riisalo.

LIsaks neile kandideerivad üle-eestiliselt Reformierakonna juhatusse ka praegusesse juhatusse kuuluvad Yoko Alender, Urmas Klaas, Urmas Kruuse, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Marko Mihkelson, Urmas Paet, Hanno Pevkur, Aivar Sõerd ja Andres Sutt.



Erakonna põhikirja järgi valitakse kolm juhatuse liiget regionaalselt: üks liige Põhja-Eestist, üks liige Lääne-Eestist ja üks liige Lõuna-Eestist.



Põhja regiooni kandidaadid on Katrin Kuusemäe, Kait Kadajamägi ja Maarja Metstak. Lääne regiooni kandidaadid on Irina Talviste ja Aivar Viidik. Lõuna regiooni kandidaat on Madis Timpson.

Erakonna esimeheks kandideerib ainsana praegune juht Kaja Kallas.

Reformierakonna üldkogu toimub sel laupäeval. Seal tehakse teatavaks 9. novembrist kuni 16. novembrini kestnud juhatuse ja esimehe valimise tulemused.