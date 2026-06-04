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Koalitsioon plaanib ERR-i nõukogu suurendamise juunis ära teha

Eesti
Liina Kersna
Liina Kersna Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu kultuurikomisjon arutas neljapäeval eelnõu, mis suurendaks ERR-i nõukogu liikmete arvu ning otsustas saata selle riigikokku teisele ja kolmandale lugemisele. Kava kohaselt võiks riigikogu seaduse vastu võtta 17. juunil.

Kultuurikomisjoni esimees, reformierakondlane Liina Kersna ütles, et neljapäevasel istungil arutas kultuurikomisjon viite ettepanekut.

Esmalt, et nõukogus oleks üks ekspertliige rohkem, kui on sinna fraktsioonidest nimetatud. Kersna sõnul ei toetanud seda ettepanekut Vadim Belobrovtsev Keskerakonnast, komisjoni aseesimees Tõnis Lukas Isamaast jättis hääletamata ja Helle-Moonika Helme EKRE-st istungil ei osalenud.

Ettepanekut toetasid lisaks Kersnale Signe Kivi ja Margit Sutrop Reformierakonnast, Kadri Tali Eesti 200-st ja Madis Kallas opositsioonis olevast Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Lisaks arutas kultuurikomisjon ettepanekuid, et eksperte tuleks leida avaliku konkursi kaudu; et ekspert ei tohi olla erakonna juhtorgani liige. Neid kõik kohaletulnud Kersna sõnul toetasid.

Samuti toetati ettepanekut, et nõukogu liige võib olla mõne teise meediamajaga lepingulistes suhetes, nii kaua, kui ta ei ole otsustaval kohal. Lisaks ei makstaks tulevikus nõukogu liikmetele tasu, kui nad nõukogu koosolekul ei osale või koosolekuid ei toimu.

Kultuurikomisjon suunas Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu teisele lugemisele 10. juuniks ja tegi ettepaneku teine lugemine lõpetada ning võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 17. juunil.

Eelnõu, millele kultuurikomisjon muudatusi teeb, algatasid sotsiaaldemokraadi. Algselt nägi see vaid ette, et Eesti Rahvusringhäälingu nõukokku peab kuuluma vähemalt üks naine.

Opositsioon on näinud nõukogu muutmises koalitsiooni soovi mehitada nõukogu endale sobivate inimestega. ERR-i nõukogu peamiselt valib ERR-i juhtkonda ja kinnitab eelarved. Praeguse ERR-i juhtkonna ametiaeg saab läbi järgmisel aastal.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

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