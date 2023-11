Eesti kahtleb tennisemeeskonna saatmises Iraani

Eesti meeste tennisekoondise Davise karika kohtumine Iraaniga selle koduväljakul on kahtluse all, kuna välisministeerium soovitab hoiduda sinna reisimisest. Eesti Tennise Liit on taotlenud rahvusvaheliselt föderatsioonilt mängupaiga muutmist.

"Arvestades olukorda Iraanis, soovitab Eesti välisministeerium täielikult keelduda sellesse riiki reisimisest. Seetõttu peame äärmiselt riskantseks saata oma meeskonna Iraani võistlema," kirjutas kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Pürn Rahvusvahelisele Tenniseföderatsioonile (ITF) saadetud pöördumises.

"Soovitame ITF-il tihedas koostöös Eesti Tennise Liiduga otsida alternatiivseid kohtumispaiku," lisas Pürn.

Ka Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint ütles ERR-i venekeelsete uudiste portaalile, et liit on ITF-iga suhelnud mängu üleviimise küsimuses.

"Ma loodan väga, et see toimuks, aga telefonikõned, mis on olnud, ei ole siiamaani nagu väga optimistlikud olnud. See on üks pool. Ja teine pool on, et tegelikkuses otsustab ju seda Davis Cupi komitee, mis peaks kogunema umbes nädala pärast," rääkis Hint.

Tenniseliidu esindaja sõnul on nad suhelnud ka Iraani alaliiduga: "Nende arvates on kõik okei. ITF-il on omad turvalisuse reeglid, mida nemad järgima peavad erinevate riikide suhtes sõltuvalt ohutasemest ja nad leiavad, et kõik on reeglitepärane ja ohtu ei ole."

Küsimusele, kas Eesti koondis loobuks matšist, kui see ikkagi otsustatakse Iraanis pidada, vastas Hint, et praegu on küsimus veel lahtine. Tema sõnul on Eesti valmis mängima neutraalsel pinnal, aga ka ise matši võõrustama.

"Ma arvan, et täna on kõik variandid õhus. Pigem ootaks selle [komitee] otsuse ära. Ega me kedagi otseselt sundida ju ei saa sinna minema. Päeva lõpuks peab igaüks ise otsustama, kas ta on selleks valmis või ei ole. Lisaks on seal ka sellised edaspidise reisimise jaoks keerulised aspektid. Näiteks Ameerika Ühendriigid ei väljasta enam Estat (ei anna automaatset viisat – toim.), kui oled käinud Iraanis," selgitas Hint. "Eks tuleb hakata mängijatega rääkima, millised on nende mõtted ja millised on üldse võimalused sinna minna."

Kui Eesti siiski loobub Iraanis mängimisest, võib ITF määrata Eesti tenniseliidule rahatrahvi, ütles Hint. Kas võimalikud on ka muud sanktsioonid, ta hetkel öelda ei osanud.

ITF-i korraldatud loosi kohaselt võõrustab Davis Cupi teise tugevusgrupi sõelmängus Iraani koondis oma väljakul Eestit. Matš peaks plaanide kohaselt islamivabariigis toimuma järgmise aasta veebruaris.

Eesti koondis pääses sel suvel teise grupi üleminekumängudele tänu edukale esinemisele Küprosel, kus võitis Davis Cupi Euroopa tsooni kolmanda tugevusgrupi meeskondade turniiri.

Välisministeeriumi kodulehel öeldakse Iraani kohta, et ministeerium soovitab täielikult vältida reisimist Iraani.

Iraan on üks Venemaa tugevamaid toetajaid selle agressioonis Ukraina vastu, tarnides Moskvale ründedroone.