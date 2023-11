Põlevkivisektoris tööta jäänud hakkavad saama uue töö leidmisel palgatoetust

Põlevkivisektor annab tööd enam kui 5000 inimesele. Kuna põlevkivitööstuses on ühed regiooni kõrgemad palgad, siis on töökaotuse korral olnud uue töö leidmise asemel kasulikum elada võimalikult kaua abirahast.

"Suurenergeetikas ja põlevkivisektoris on palju kõrgemad palgad kui Ida-Virumaal keskmiselt. Sel aastal me prognoosime, et Enefit Poweri keskmine palk on 2200 eurot, samal ajal kui Ida-Virumaa keskmine on veidi alla 1400 euro. Vahe on märkimisväärne," rääkis Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Pärast põlevkivisektorist koondamist 100 päeva jooksul teises valdkonnas töö leidnud inimene hakkab olenevalt tööstaažist ja palgast saama kuni 1000-eurost palgalisa kuue kuni 12 kuu jooksul.

"Selle asja mõte on see, et inimene ei jääks liiga kauaks tööturult eemale. Inimesel on võimalus 100 esimese päeva jooksul, mil ta on meil arvel, mõelda, kus on need kohad, kuhu ta võiks minna. Meie saame aidata ja nõustada," ütles töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

"Seda teemat me oleme ametiühingutega väga pikalt rääkinud, et ikkagi oleks hea, kui inimene liiguks uuele töökohale," lisas ta.

Ametiühingute sõnul on iga toetus hea, kuid samas nenditi, et töölt-tööle-toetuse puhul on mitu nüanssi veel lõpuni selgeks rääkimata.

"Selgeks tuleb saada ümberõppega seotud tingimused, sest on ju lisaks jutuksolevale toetusele olemas ka ümberõppetoetus, aga kolme kuuga õppida uues valdkonnas heaks spetsialistiks on väga raske," rääkis keemikute ametiühingu juht Julia Leontjeva.

Sektori suurim tööandja Eesti Energia teeb kõik selleks, et inimesed liiguks töökohalt töökohale eelkõige kontserni sees, ütles Andres Vainola.

"Igasugune toetus on teretulnud ja hea, aga oluline on see, et inimesed tahavad järjekindlust ja pidevust. See meede on siiski ajutine ja ühekordne. Abiks ikka. Aga me ise näeme selleks palju-palju vaeva, et oma inimestele pakkuda tööd ümberõppe kaudu," ütles Vainola.

Praeguste plaanide järgi kestab põlevkivisektorile mõeldud "Töölt tööle" meede 2029. aasta lõpuni.