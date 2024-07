Ida-Virumaal pole suurkoondamisi olnud, kuid töötute arv pidevalt kasvab

Töötukassale teeb muret, et Ida-Virumaal on uue töökoha leidjaid vähem kui neid, kes end töötukassas arvele võtavad.

"Kogu aeg tuleb inimesi arvele erinevatest sektoritest. Liigub neid, tõsi küll, ka tööle. Eelmisel kuul läks tööle üle 700 inimese, aga arvele tuli 900 inimest," rääkis töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Enim kannatada saanud sektoritest tõi töötukassa esile hariduse ja energeetika ning lisaks ka väikeettevõtted.

"Välja võib tuua õpetajad, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele ehk neil puudub eesti keele oskus. Ka väiksematel ettevõtetel on raske hakkama saada, sest on palgasurve. Kui nad ei suuda inimestele nende soovitud palka maksta, siis nad peavad koomale tõmbama. Ja loomulikult on ka Enefitis olnud aasta jooksul inimesi, keda on oldud sunnitud koondama. Aga suurkoondamisi pole olnud," rääkis Teelahk.

Enefiti Ida-Virumaa ettevõtetes on sel aastal töötajate arv vähenenud 154 inimese võrra. Praegu annab energiaettevõte tööd 2630 inimesele.

"Kõige rohkem on töökohti vähenenud elektritootmises – just põlevkivist elektri tootmisel – ja kaevanduse valdkonnas. Suhteliselt stabiilne on meil vedelkütuste tootmises, seal pole muudatusi olnud," selgitas Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Vainola sõnul on töötajate hoidmisel tähtis panustada vajaduse korral nende ümberõppesse.

"Me pakume kõikidele koondatavatele töötajatele väljaõpet. Me tegime Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžiga eelmisel sügisel esimese katse võimaldada kolleegidel omandada mikrokraadi just keemiatööstuse valdkonnas. See osutus populaarseks ja täna on esimene lend lõpetanud ja liitunud meie vedelkütuste tootmise üksusega," rääkis Vainola.

Praegu on töötukassas arvel üle 7400 töötu idavirulase.