Space X-i rakett plahvatas mõni minut pärast starti

Kanderakett Super Heavy pikkusega 71 meetrit küll eraldus 50-meetrisest kapslist õigel ajal ehk kaks ja pool minutit pärast starti, kuid Mehhiko lahte kukkumise asemel plahvatas see õhus. Kapsel, mis oli maailma suurim ja võimsaim, jätkas teekonda orbiidile, kus pidi viibima 90 minutit, kuid seitse minutit pärast kande-raketist eraldumist plahvatas ka see.

Nii USA kosmoseagentuur NASA kui ka SpaceX nimetasid katset siiski edukaks, sest kui raketti esimest korda katsetati, plahvatas see juba vähem kui neli minutit pärast starti.

"Erakordselt edukas päev," teatas SpaceX. "Ehkki leidis aset nii üliraske kanderaketi kui laeva järsk plaaniväline demonteerumine."

NASA direktori Bill Nelsoni sõnul oli projekt plahvatusest hoolimata edenenud.

"Õnnitleme täna katselennul edusamme teinud rühma. Kosmoselennud on julged seiklused, mis nõuavad kartmatut vaimu ja julgeid uuendusi. Tänane testlend pakub võimalust õppida ja siis uuesti lennata, kirjutas Nelson sotsiaalmeedias.

Starship startis ettevõtte kosmosekeskusest Texases. Kanderakett eraldus edukalt emalaevast, kuid plahvatas varsti pärast seda. Ka kosmoselaev ise plahvatas.

Nii kanderakett kui ka kapsel on kavandatud korduvkasutatavaks.

Algselt pidi kanderakett mõni minut pärast katsestarti maanduma Mehhiko lahes. Kosmoselaev ise pidi enne Hawaii lähedal Vaikses ookeanis maandumist tegema osalise tiiru ümber Maa.

Starshipi esimene proovilend aprillis lõppes samuti plahvatusega. Seejärel nõudis USA lennundusamet FAA, et ettevõte teeks enne järgmist katselendu kümneid remonditöid.

Starship on kavandatud NASA järgmiste missioonide maandumismoodulina ning loodetakse, et ühel päeval kannab see lasti ja meeskonda kuni Marsile.

USA kosmoseagentuur NASA on valinud Starshipi ka kosmoselaevaks, mis peab viima 2025. aasta lõpus astronaudid Kuule. Programm Artemis III oleks esimene mehitatud Kuu-missioon pärast Apollo programmi lõppu 1972. aastal.