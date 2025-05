SpaceX-i raketi Starship üheksas katselend ebaõnnestus

Lennujuhtimiskeskus kaotas ühenduse raketi ülemise astmega, kui sellest hakkas kütust lekkima, mistõttu see hakkas kontrollimatult pöörlema ja ilmselt kukkus India ookeani, olles jõudnud teha pool tiiru ümber maakera.

"Lihtsalt kinnituseks, me kaotasime paar minutit tagasi ühenduse kosmoselaevaga. Sellega lõppes üheksas katselend," ütles SpaceX-i esindaja Dan Huot otseülekande ajal.

Starshipi üheksanda missiooni eesmärk oli panna orbiidile kaheksa Starlinki simulaatorsatelliiti ja katsetada sõiduki taassisenemissüsteemi 100 eemaldatud kuumuskaitseplaadiga. Vaatamata edukale stardile hakkas kosmoselaev kütusesüsteemi lekke tõttu kontrollimatult pöörlema, muutes kuumuskilbi testi teostamatuks.

SpaceX-i tegevjuht Elon Musk postitas sotsiaalmeediakeskkonnas X pärast lennukatset: "Starship jõudis plaanitud laevamootori väljalülitamiseni, nii et see on eelmise lennuga võrreldes märkimisväärne edasiminek! Samuti polnud tõusul märkimisväärset kuumuskaitseplaatide kadu."

Vahetult pärast kosmosesse jõudmist kadus kosmoselaeva tagasipöördumise jaoks kriitiline võimendi selle atmosfääri naasmise ajal. Lisaks ei avanenud lennu ajal kosmoselaeva lasti uks.

Ettevõtte teatel kukuvad laeva ülejäänud osad, mis uuesti atmosfääri sisenemisel tekkiva kuumuse tõttu ei lagune, India ookeani.

Teisipäevase stardi nurjumine tähistab järjekordset tagasilööki SpaceX-i Starship programmile, mis on varasemates katsetes seisnud silmitsi väljakutsetega. SpaceX-il on varem olnud probleeme Starshipi süsteemiga, sealhulgas katkestati lend selle aasta aprillis.

Juhtumile järgnenud avalduses tunnistas SpaceX ebaõnnestumist ja rõhutas igast testist õppimise tähtsust. "Sellise testi puhul saadakse edu sellest, mida me õpime, ja tänane test aitab meil parandada Starshipi töökindlust, kuna SpaceX püüab muuta elu planeetidevaheliseks," teatas ettevõte.

USA föderaalset lennuametit (FAA) on juhtunust teavitatud ja see peaks läbi viima uurimise, et selgitada välja rikke põhjus ja hinnata võimalikku mõju tulevastele lendudele.

"FAA on teadlik, et SpaceX Starship Flight 9 missioonil, mis startis teisipäeval, 27. mail Texase osariigist Starbase'ist, juhtus anomaalia ja teeb sündmuse kallal SpaceX-iga aktiivselt koostööd. Praegu ei ole teateid inimeste vigastuste või avaliku vara kahjustamise kohta," kirjutas FAA avalduses.

SpaceX ei ole veel teatanud oma järgmise katselennu ajakava, kuid on kinnitanud, et ettevõte jätkab Starshipi süsteemi täiustamist selle missiooni käigus kogutud andmete põhjal.

"Arendustestimine on määratluse järgi ettearvamatu," teatas SpaceX oma veebisaidil. "Kuid pannes tehnika lennukeskkonda nii sageli kui võimalik, saame kiiresti õppida ja teostada disainimuudatusi, kui soovime panna Starshipi täielikult ja kiiresti tööle korduvkasutatava sõidukina."