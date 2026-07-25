X!

SpaceX-i kosmoselaeva 13. katselend läks edukalt

Välismaa
SpaceX- kanderaketi Starship start reedel Texases.
SpaceX- kanderaketi Starship start reedel Texases. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

USA tehnoloogiamiljardärile Elon Muskile kuuluv kosmoseettevõte SpaceX lennutas reede õhtul (ööl vastu laupäeva Eesti aja järgi) USA Texase osariigis asuvalt kosmodroomilt 13. katselennule oma kosmoselaeva Starship, mille seekordne reis kulges edukalt.

Starshipi toimetas kosmosesse kanderakett Super Heavy. Selle lennuga transportis Starship esimest korda kosmosesse Starlinki satelliite. Ettevõtte teatel lõid 20 Starlink V3 satelliiti laserite abil edukalt ühenduse olemasoleva satelliidivõrguga.

Uudistekanali CNN-i andmetel maandus Starship pärast katselendu plaanipäraselt India ookeani. Ettevõtte pressiesindaja Dan Huot ütles, et see oli esimene kord, kui Starship maandus vette tervena.

"Starship on terve, ulbib ookeanis ja edastab telemeetriat!" teatas ettevõtte juht Musk sotsiaalmeediaplatvormil X.

Muski juhitava SpaceX-i jaoks on Starshipi projekt olnud täis tagasilööke. Umbes pooled laeva katselendudest on ebaõnnestunud. 13. katselennul siiski märkimisväärseid probleeme ei esinenud ning lend näis kulgevat plaanipäraselt.

Umbes tund aega kestnud lennu käigus katsetati ka hiiglasliku kosmoselaeva kuumakilbi uuendusi.

Pärast maikuist katsetust teatas ettevõte, et on teinud "mitmeid muudatusi riist- ja tarkvaras, et lahendada eelmise lennu ajal ilmnenud probleeme".

Tegemist oli esimese stardiga pärast ettevõtte börsile minekut. 

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS

Samal teemal

igaühel oma pill

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:32

Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

09:27

Kaitseministeerium ei toeta tegevväelaste eripensioni taastamist

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

09:03

Fotod: Vabaduse galeriis avati Uno Roosvalti juubelinäitus "Kodused rannad"

08:55

SpaceX-i kosmoselaeva 13. katselend läks edukalt

08:44

Seksuaalrünnakus süüdistatav ICC prokurör Karim Khan tagandati ametist

08:33

Lajal pidi veerandfinaalis maailma 44. reketi paremust tunnistama

08:26

Muuseumide liit kritiseerib loodusmuuseumi direktori konkurssi

08:05

Lehis pääses MM-il ainsa eestlannana edasi

07:06

Tarmo Pohlak: buum taristuehituses on nagu pidu katku ajal

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

24.07

Sõja 1612 päev: Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust Uuendatud

23.07

Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin

24.07

Sügisel algab Tallinna-Tartu maantee järjekordse 2+2 lõigu ehitus

24.07

Politsei seostab viimastel päevadel Tallinnas tabatud illegaale rändesurvega

24.07

Kümned Elroni rongid seisavad Tapa jaamas jõude

24.07

HS: Vene telekanal tegi eraldi saateid Putini jaoks

24.07

Lugeja küsib: miks poepiim hapnemise asemel halvaks läheb?

24.07

Tallinna lennujaam Air Balticu lahkumise korral paanikaks põhjust ei näe

24.07

Ülevaateuuring: neli tassi kohvi päevas teeb südamele head

24.07

Jeemeni huthid avasid Iraani sõjas uue rinde

ilmateade

SPORT

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

08:33

Lajal pidi veerandfinaalis maailma 44. reketi paremust tunnistama

08:05

Lehis pääses MM-il ainsa eestlannana edasi

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

loe: kultuur

09:32

Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

09:03

Fotod: Vabaduse galeriis avati Uno Roosvalti juubelinäitus "Kodused rannad"

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

24.07

Vargamäel mängitava suvetüki keskmes on Tammsaare raamatus nimetu Saunanaine

loe: eeter

09:32

Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

24.07

Loomaökoloog Tuul Sepp: ühel hetkel võiks lagrits ka mandrile tagasi jõuda

24.07

Kermo Murel oma uuest singlist: see on parmulaul

24.07

Taluperenaine: hobitalu rahaliselt ära ei tasu, aga pakub suurt rõõmu

Raadiouudised

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

24.07

Pärnu koalitsioon on ummikus, kuid ei ole veel lagunenud

24.07

Hiiumaal Kõpus võeti kasutusse uus Eesti õhuseire radar

24.07

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

24.07

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

24.07

Rootsis on päevakorras "igaveste" kemikaalide keeld

24.07

Raadiouudised (24.07.2026 15:00:00)

24.07

Lähipäevad toovad vihma, aga ilm püsib soe

24.07

Läti valitsus peab Air Balticu osas läbirääkimisi strateegilise investoriga

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo