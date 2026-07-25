SpaceX-i kosmoselaeva 13. katselend läks edukalt

Starshipi toimetas kosmosesse kanderakett Super Heavy. Selle lennuga transportis Starship esimest korda kosmosesse Starlinki satelliite. Ettevõtte teatel lõid 20 Starlink V3 satelliiti laserite abil edukalt ühenduse olemasoleva satelliidivõrguga.

Uudistekanali CNN-i andmetel maandus Starship pärast katselendu plaanipäraselt India ookeani. Ettevõtte pressiesindaja Dan Huot ütles, et see oli esimene kord, kui Starship maandus vette tervena.

"Starship on terve, ulbib ookeanis ja edastab telemeetriat!" teatas ettevõtte juht Musk sotsiaalmeediaplatvormil X.

Muski juhitava SpaceX-i jaoks on Starshipi projekt olnud täis tagasilööke. Umbes pooled laeva katselendudest on ebaõnnestunud. 13. katselennul siiski märkimisväärseid probleeme ei esinenud ning lend näis kulgevat plaanipäraselt.

Umbes tund aega kestnud lennu käigus katsetati ka hiiglasliku kosmoselaeva kuumakilbi uuendusi.

Pärast maikuist katsetust teatas ettevõte, et on teinud "mitmeid muudatusi riist- ja tarkvaras, et lahendada eelmise lennu ajal ilmnenud probleeme".

Tegemist oli esimese stardiga pärast ettevõtte börsile minekut.