Lehtede juhtkirjad: Kallase isiklik probleem on nüüd Reformierakonna probleem

Eesti Päevaleht pealkirjastas oma juhtkirja sõnadega "Reformierakond otsustas tuima edasi panna".

Leht kirjutab, et nii nagu poodu majas nöörist ei räägita, jäi kongressil avalikest aruteludest välja ka üks suurimaid erakonna populaarsusele löögi andjaid ehk peaministri abikaasa äri agressorriigi Venemaaga.

"Mida see aga tähendab? Eks ikka seda, et erakond ei pea in corpore vajalikuks isegi esitada küsimust, kas peaminister oma lojaalsuskonfliktis on ikka rääkinud tõtt ja langetanud ainuõige valiku. See tähendab heakskiitu."

Ajaleht tõi välja, et ligi kolmandik Reformierakonna hääletanud liikmeid Kallase jätkamist ei toetanud. Juhatusest jäi välja rahandusminister Mart Võrklaev, kelle dogmaatiline valitsemisstiil on lehe hinnangul kindlasti üks põhjuseid, miks riigi rahanduse plaanitav korrastamine laialdast mõistmist ei leia.

Postimehe juhtkiri kandis pealkirja "Kaja Kallas veeuputuse ootuses". Leht märgib, et ütlus "peale mind tulgu või veeuputus" sobib ülihästi iseloomustama Reformierakonna olukorda peale laupäevaseid esinaise ja juhatuse valimisi.

"Kui senini oli idavedude skandaal pigem Kaja Kallase probleem, siis nüüdsest on see lõplikult ja pöördumatult terve Reformierakonna probleem, mis tähendab, et erakond peab kuidagimoodi välja vedama Kallase uue sooja koduni, olenemata tagajärgedest."

Postimehe hinnangul on Kaja Kallas Reformierakonna jaoks nagu raske ballast, mis viib õhulaevukest paratamatu visadusega puulatvadele üha lähemale.

"Tõusuks tuleb raskusest vabaneda või pumbata suuremas koguses sooja õhku ballooni. Õnnetul kombel pole aga kellegi võimuses olnud sundida Kaja Kallast vähem rääkima. Kuuleme selliseid pärleid, et toimuv meenutab üha enam Monty Pythoni sketši, kus õnnetu peategelane püüab tähelepanu kõrvale juhtida, kuid mässib end üha rohkem sisse. Iga pärl muutub aga kiviks õhulaeva gondlis."