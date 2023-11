OpenAI endine juht liitus Microsoftiga

Microsoft teatas esmaspäeval, et ettevõtte uut tehisintellekti uurimisrühma hakkab juhtima OpenAI endine juht Sam Altman. Eelmisel reedel teatas OpenAI, et firma nõukogu vallandas Altmani.

Microsofti tegevjuht Satya Nadella teatas, et Altman liitub Microsoftiga. Koos Altmaniga läheb Microsofti tööle veel OpenAI kaasasutaja Greg Brockman. Brockman lahkus reedel OpenAI-st, kuna firma oli vallandanud Altmani.

"Missioon jätkub," kirjutas sotsiaalmeedias Altman.

Microsofti aktsia kerkis esmaspäeval ligi kaks protsenti.

OpenAI teatas varem, et firma juhtkond kaotas usu Altmani suutlikkuses jätkata OpenAI juhtimist.

OpenAI teatas, et firma uueks juhiks saab Twitchi endine tegevjuht Emmett Shear. Shear teatas, et vajaduse korral tehakse firmas tõsiseid juhtimise muudatusi, vahendas The Wall Street Journal.

OpenAI asutati 2015. aastal mittetulundusühinguna, mille põhiülesanne on tagada, et tehisintellektist oleks kasu kogu inimkonnale. Aastal 2019 OpenAI restruktureeriti, luues kommertsharu, et ettevõte saaks selle missiooni täitmiseks kaasata kapitali, säilitades samas mittetulundusühingu missiooni, juhtimise ja järelevalve.

OpenAI on tehnoloogiasektori üks viimase aja suurimaid staare, firma arendas välja tehisintellekti rakenduse ChatGPT. Altmani juhtimisel sai OpenAI-st tehnoloogiasektori üks väärtuslikumaid idufirmasid. Microsoft omab ettevõttes 49 protsendilist osalust.