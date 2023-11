Itaalias lõppes kohus 'Ndrangheta maffia üle

Itaalia kohus mõistis esmaspäeval süüdi ja määras vanglakaristuse rohkem kui 230 inimesele nende osaluse eest 'Ndrangheta maffia ebaseaduslikus tegevuses. Tegemist on aastakümnete suurima maffiaprotsessiga Itaalias.

Lõuna-Itaalias toimunud kohtusaaga algas 2019. aasta detsembris, kui politsei vahistas kolm aasta kestnud uurimise järel mitusada maffiaga seotud inimest.

Kohtuprotsess keskendus niinimetatud Mancuso perekonna tegevusele: tegemist on 'Ndrangheta maffia rakuga, mis tegutses Calabria maakonna Vibo Valentia provintsis, vahendab Financial Times.

Kohtuasja eest vedanud prokuröri Vincenzo Capomolla sõnul oli maffia mõju provintsis nii sügav ja lai, et ükski ühiskonna, majanduse ja eluaspekt ei jäänud sellest puutumatuna.

Kokku peeti kohut rohkem kui 330 süüdistava üle, kellest üle 230 mõisteti süüdi sellistes kuritegudes nagu mõjuainete smugeldamine, maffiale kaasa aitamine, altkäemaksu andmine, vargus ja väljapressimine.

Kõige rangemad karistused said kohalikud 'Ndrangheta raku juhid Saverio Razionale ja Domenico Bonavota, kellele mõlemale määrati 30-aastased vanglakaristused. Tegemist on kõige rangemate võimalike karistustega Itaalias.

Märkimisväärne on seegi, et üks valgakaristuse saanud süüdistatav oli endine parlamendisaadik Giancarlo Pittelli, kes kuulus nüüdseks lahkunud Silvio Berlusconi erakonda Forza Italia. Pittelli sai 11 aastat vanglakaristust.

Samuti mõisteti süüdi endine politseiametnik ja Itaalia võimsa finantspolitsei (Guardia di Finanza) töötaja.

Prokurörid jäid rahule kohtuotsusega, kuigi umbes 100 süüdistatavat mõisteti õigeks ning kohtu määratud vanglakaristused olid prokuratuuri taotletust lühemad.

Siiski ei usu vaatlejad, et ka see kohtuprotsess suudab 'Ndrangheta mõju riigis oluliselt vähendada. Tegemist on Itaalia kõige mõjukama organiseeritud kuritegeliku ühendusega, mille mõju ulatub Itaalia uurijate sõnul Aafrikast Lõuna-Ameerikani.

'Ndrangheta kontrollib suuremat osa Euroopa ebaseaduslikust kokaiinikaubandusest ning selle aastane käive ulatub 50 miljardi euroni. Itaalia võimude sõnul käib uimastikaubandus valdavalt Gioia Tauro sadama kaudu Lõuna-Itaalias.

Süüdimõistetud saavad kohtuotsust vaidlustada kõrgemates kohtuastmetes.