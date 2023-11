Lõuna-Eesti suusakeskused alustasid lumekahurite käivitamist

Loviisa isa, tuubikeskuse juhataja ütleb, et nende viis kahurit töötavad elektril, mille eest maksavad ka nemad börsihinda. Isegi kõige kallimatel tundidel nad kahureid pausile ei pannud.

"Meil on siin selline nii-öelda lumetootmise sport kambakesi, nii kui esimesed külmakraadid tulevad nii kahurid tööle lähevad. Tänaseks on meeletu-meeletu kogus lund toodetud, siin on päevade küsimus kui mäed lähevad lahti," ütles Otepää Winterplace'i juhataja Siim Kalda.

Kuutsemäe Suusakeskuse mäetehnik Kaarel Hein ütles, et neil töötab 15 kahurit nõlvade peal. "Kuna Munamäe keskus pole lumetootmist alustanud, siis saame kõik oma kahurijõu panna siia sellesse keskusesse. Mäe loodame avada reedel, kolme-nelja nõlvaga," rääkis Hein.

Osa Otepää suusakeskuste senisest klientuurist loodab tänavu endale napsata Tartu lumepargi vastvalminud nõlv.

"Kui sul on lumelauanõlv siinsamas Tartu kesklinnas, siis tuled peale koolipäeva kasvõi tunniks ajaks ja kasvõi liinibussiga ja sul on see võimalus olemas. Kaks nõlva ja kaks tõstukit, põhinõlv on 200 meetrit pikk, kõrguste vahe on 30 meetrit, seal on üks tõstuk. Teine nõlv on päris pisikestele ja see on sajameetrine ja seal on siis teine tõstuk," sõnas Tartu lumepargi juhataja Jaan Olmaru.

Erinevalt talvepealinna keskustest siin novembrikuus veel väravaid ei avata. Tartus on ju alati natuke soojem kui Otepääl, tõdes lumepargi juhataja.

"Olgem ausad, miinus nelja, miinus viie kraadiga on tootlikkus ikkagi väga väike, samas elektrikulu on sama. Me ei tea kas neid suuremaid miinuskraade üldse tuleb. Peame ära kasutama need vähesedki, mis meil on, nii et panime kahurid tööle ja ikkagi loodame. Praegune prognoos näitab, et järgmisel nädalal võiks tulla ka krõbedamaid kraade," sõnas Olmaru.

Haanjas oodatakse külma

Võrumaal Haanja suusakeskuses oodatakse kunstlume tootmise jaoks külmemat ilma. Kui lähipäevil peaks aga sadama piisvalt lund, siis saab Haanjas juba nädalavatusel suusatada, Kunstlumega kaetud rajad loodetakse soodsa ilmaga valmis saada umbes kahe nädala pärast.

"Kui temperatuur on miinus neli kuni kuus kraadi, siis tootlikkus on üsna madal sellel kahuril. Ta Tahab ideaalis saada kuni kümme kraadi, siis saab panustatud energiast kõige rohkem lund tagasi. Teine põhjus on kindlasti see, et maa tahab alt külmumist, et kui maa väga soe, siis ta hakkab kohe kunstlund sulatama ja vesi hakkab jooksma," rääkis Haanja spordi- ja puhkekeskuse juht Anti Saarepuu.

Kütiorus aga lumekahurid juba töötavad, sest sealsete nõlvade lumega katmine võtab aega, mistõttu juba piisava miinuskraadiga hoitakse lumekahurid töös.

"Kõik seitse nõlva - selleks läheb külmaga kaks nädalat, aga praeguse prognoosi järgi saame kaks nõlva siin nädala jooksul käima, nii et võib-olla teeme proovi tõstukipäeva varsti," ütles Kütioru puhkekeskuse juhatuse liige Imre Viilukas.