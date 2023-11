Lumetorm muudab Eestis teeolud ohtlikuks, tulla võib elektrikatkestusi

Tugev sadu ja tuisk laienevad kolmapäeval kiiresti üle Eesti ning oodata on kuni 15 sentimeetrit lund. Tuisk muudab nähtavuse halvaks.

Neljapäeva hommikul jätkub Ida-Eestis lume- ja lörtsisadu ning tuisk, ent Lääne-Eestis sadu nõrgeneb ja läheb üle vihmaks ning teedel on jäiteoht. Homme päeval sajab lörtsi ja vihma, mistõttu teedel püsib jätkuvalt libeduseoht.

"Tihe lumesadu ja tuisk muudavad teeolud keeruliseks ning igal liiklejal tuleb hästi läbi mõelda, kas sellistes keerulistes oludes on vaja sõidukiga liiklusesse minna," lausus transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. "Kindlasti tuleb varuda homme hommikul tavapärasest rohkem aega oma sõitudeks ning kui autol on all veel suverehvid, siis mitte minna sõitma," lisas ta.

Talvistel teedel on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Tuisusel maanteel liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite.

Transpordiamet tuletab meelde, et lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama ka teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Päästeamet: oodata on elektrikatkestusi

Päästeamet tuletas meelde, et liikluses tuleb olla erakordselt ettevaatlik ning valmistuma peab ka võimalikeks elektri- ja veekatkestusteks.

Lumerohkus ja tuuleiilid tähendavad seda, et oodata võib elektrikatkestusi – puude oksad muutuvad raskemaks ning puid võib langeda elektriliinidele. Elektri taastumine võib aga katkestuste rohkuse ja teeolude tõttu kauem aega võtta. Seetõttu soovitas päästeamet vaadata üle kodused toidu- ja joogivarud, laadida telefonid ja akupangad ning tankida auto.

"Mida rohkem igaüks ise enda ja oma pere heaks ära teeb, seda paremini selle tormiga toime tuleme. Õues liikudes soovitame selga panna soojad riided ja jalanõud. Autosse soetada väike labidas ja pukseerimisköis, et kui ikkagi on vaja sõitma minna, siis väiksemast kuhjast saaks ise välja. Mida hullemad on olud, seda kauem võtab ka aitajatel aega hädalisteni jõudmine, seetõttu tasub end ise aidata nii palju kui võimalik," ütles Meelis Mesi päästeametist.