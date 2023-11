Soome jätab idapiiril lahti ainult ühe piiripunkti

Pressikonverentsil osalenud Soome peaminister Petteri Orpo ütles, et valitsuse ülesanne on tagada soomlaste turvalisus. Avatuks jääb ainult Raja-Jooseppi piiripunkt.

Soome pani hiljuti kinni neli Venemaaga ühist piiripunkti. Riik jättis siis lahti Vartiuse, Salla, Kuusamo ja Raja-Jooseppi piiripunktid. Migrandid üritavad aga endiselt piiripunktide kaudu Soome siseneda. Seetõttu karmistab Helsingi piiripiiranguid veelgi.

Orpo ütles, et valitsus jälgib olukorda tähelepanelikult. Orpo sõnul pole piirangud suunatud kellegi vastu, riik tahab tugevdada oma territoriaalset terviklikkust.

Siseminister Mari Rantaneni sõnul jõustuvad uued piirangud ööl vastu laupäeva. See tähendab, et Venemaalt saab siis Soome ainult Raja-Jooseppi piiripunkti kaudu. Valitsus otsustas sinna piiripunkti koondada rahvusvahelise kaitse taotlused.

Uued piirangud põhinevad piirivalveseadusel. Rantaneni sõnul on piirangute aluseks nii avaliku korra kui ka riigi julgeoleku tagamine.

"Need on väga erakordsed meetmed. Eesmärk on see nähtus välja juurida," ütles Rantanen.

Soome piirivalveseaduse kohaselt saab valitsus otsustada piiripunktide sulgemise või piiriületuse piiramise kasuks, kui sulgemine või piiramine on vajalik, et tõrjuda tõsist ohtu näiteks avalikule korrale või riigi julgeolekule.

Viimasel ajal on Venemaalt tulnud Soome idapiirile senisest rohkem asüülitaotlejaid, sest Venemaa võimud lubavad piirile inimesi ilma Soome sisenemiseks vajalike reisidokumentideta. Asüülitaotlejate päritoluriikideks on muu hulgas Iraak, Süüria, Jeemen, Türgi ja Somaalia.