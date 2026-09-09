Google'i suurinvesteering tõukas Soome ehitusfirmade aktsiad üles

Kolmapäeva hommikul kerkis ehitusfirma YIT aktsia ligi 12 protsenti, SRV aktsia tõusis üheksa protsenti ja GRK Infra aktsia üle seitsme protsendi.

Andmekeskuste ehitamine on kujunenud muidu tagasihoidlikus seisus Soome ehitussektori üheks peamiseks kasvumootoriks. Prognooside kohaselt ootab sektorit kindel kasv 2026. ja 2027. aastal, mida toetavad eelkõige andmekeskuste projektid ja paranev majanduslik väljavaade.

Pärast Google'i uudist kerkis Helsingi börsil ka energiaettevõtte Fortum aktsia ligi kümme protsenti. Fortum teatas oma avalduses, et pikaajaline ostuleping annab majandusliku kindluse Loviisa tuumaelektrijaama tööea pikendamiseks ja uuendamiseks kuni 2050. aastani. Jaam asub Google'i Hamina andmekeskuse lähedal.

Soome peaminister Petteri Orpo ütles avalduses, et Google'i otsus on selge tunnistus Soome tugevustest. "Andmemajanduse väärtus ulatub otsesest investeeringust palju kaugemale, edendades innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust," lisas Orpo.

Orpo sõnul toovad investeeringud lisaks töökohtade loomisele märkimisväärset maksutulu nii omavalitsustele kui ka riigile.