Suurim takistus reservväelaste toomisel õppustele on kaotus palgas

Reservväelaste osalemist kaitseväe õppekogunemistel takistab kõige rohkem see, et kõik tööandjad ei säilita neile õppuste ajal palga maksmist, ütles kaitseministeeriumi esindaja.

"Kõige suurem ja olulisem põhjus on üldjoontes sissetulekute vähenemine, ehk nad ütlevad, et neil ei jätkata töötasu maksmist sel ajal, kui nad viibivad õppekogunemistel," rääkis kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler Susan Lilleväli reedel ministeeriumis korraldatud briifingul.

Lilleväli tõi välja uuringu tulemused, mille kohaselt 55 protsenti tööandjatest on valmis toetama reservväelasi kui sel ajal, kui nad osalevad õppekogunemistel ja 20 protsenti tööandjatest on öelnud, et neil ei ole reservväelasi tööl, seega neid otseselt see küsimus ei puuduta.

"See tulemus on tegelikult juba väga hea ja see on tõusuteel. Aga ruumi on veel arenguks ka," tõdes asekantsler, kes lisas, et tööandjatele püütakse selgitada, kui oluline aspekt see kaitsetahtes ja reservväelaste osaluse jaoks on.

Selleks on kaitseministeerium koos Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega alustanud ettevõtjate riigikaitse kursuste korraldamist. Sel nädalal toimunud esimene kursus näitas, et ettevõtjate huvi kursuse vastu oli väga suur, kinnitas Lilleväli. "Väga palju olulisi küsimusi esitati ja tunti huvi oma rolli vastu riigikaitse toetamisel," märkis ta.

"Kursusel räägiti julgeolekuolukorrast, ajateenistuses omandatud oskustest, ettevõtjate võimalusest panustada riigikaitsesse ja ka Ukraina sõja õpitundidest nii riigikaitsele kui ka tööandjatele-ettevõtetele," kirjeldas ta.

Asekantsleri kinnitusel kavatseb ministeerium selliste kursustega jätkata ning järgmisel aastal toimub neid juba kaks.

Lillevälja sõnul jätkab ministeerium uuringuid sel teemal, kui palju on ettevõtjaid, kes vajaksid abi või lisainformatsiooni, et reservväelasi toetada nende osalusemisel õppekogunemisel.

CV-sse võiks hakata märkima ajateenistuses käimist

Lilleväli tõi ka esile, et inimesed võiksid hakata rutiinselt märkima oma CV-des, mida nad tööle kandideerimisel esitavad, ka oma suhet ajateenistusega.

"Julgustame inimesi koos tööportaalidega, kellega me oleme koostööd sel teemal teinud, CV-sid või motivatsioonikirju koostades tooma välja ka oma ajateenistuse kogemust. Seda ka tööandjad tegelikult hindavad ja peavad seda oluliseks informatsiooniks," ütles asekantsler.

Lisaks kavatseb ministeerium hakata veelgi tugevamalt enne suurõppusi esile tõstma reservväelasi, ütles Lilleväli.

"Järgmisel aastal enne suurõppust Kevadtorm planeerime sellele suuremat tähelepanu reservteenistusnädala raames, kus siis reservväelaste roll ja tegevused enne õppust suuremalt välja tuuakse," lubas kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler.