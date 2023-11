Mitmes Euroopa riigis tekitas tihe lumesadu liikluskaose

Serbias on märg lumi lõhkunud elektriposte ja ülekandeliine ning murdnud maha puid. Päästjatel on tulnud autodesse lumelõksu jäänud inimesi välja kaevata.

"See on täiesti ebatavaline, et nii palju lund korraga maha sajab. Lund on enam kui 30, 40 sentimeetrit ja see on üsna märg, nii et seda pole võimalik ära koristada," rääkis Serbia elanik.

Rumeenias on mitmel pool halva nähtavuse tõttu maanteed suletud ning tõrkeid on ka raudteel. Riigi lõunaosas läks ümber buss, milles oli 36 inimest. Tugev tuul on rebinud majadelt katuseid ja lõhkunud autosid.

"See tee on täielikult suletud, keegi ei sõida Buzaust praegu välja, see on meile antud korraldus, tee on suletud kella seitsmest alates," ütles Rumeenia politseinik.

Ka Bulgaarias on maanteed mitmel pool suletud, seda eelkõige maha langenud puude tõttu. Pealinnas Sofias on lund sadanud 15 tundi järjest ning selle koristamine on kujunenud tõeliseks katsumuseks. Tugeva tuule tõttu suleti ka Varna sadam laevaliiklusele.