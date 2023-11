Võrklaev: taastuvenergia tasu reform võib, aga ei pruugi arveid vähendada

Eelarvestrateegiasse kirja pandud taastuvenergia tasu reform võib, aga ei pruugi inimeste elektriarveid väiksemaks muuta, küll aga peaks see riigieelarvesse lisaraha tooma, ütles rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond). Siiski on tegu toore ideega, mille sisuline pool pole veel paigas ja edasine saatus peaks selguma tuleva aasta eelarvekõneluste käigus.

Tänavu septembris valminud riigieelarve strateegias (RES) aastateks 2025-2027 on kirjas, et valitsus on kokku leppinud taastuvenergiatasu reformis, mis suurendab riigi tulusid ja toob alates 2025. aastast 60 miljonit eurot lisaraha. Tegelikkuses on plaan aga ähmane.

Võrklaev rääkis ERR-ile, et eelarveläbirääkimistel lepiti kokku, et hakatakse analüüsima taastuvenergia tasude küsimust.

"Kokkulepe oli, et analüüsime selle teema läbi, kas oleks mõistlik katta taastuvenergia tasu CO2 vahenditest ja selle võrra muuta elektriaktsiisi, et aktsiis laekuks riigile ja see omakorda annaks meile võimaluse muuta energiamahukatele tarbijatele elektri hind soodsamaks," selgitas ta. "Ehk selle üks mõte oli, et läbi aktsiisi tuua riigieelarvesse täiendavaid vahendeid, teiseks luua paindlikkust elektritarbijate jaoks ja kolmandaks kasutada osaliselt selleks CO2 vahendeid."

Loogika seisneb rahandusministri sõnul selles, et kui inimeste arvetelt taastuvenergia tasu ära võtta ja kompenseerida see CO2 vahenditest, siis elektriaktsiis on tegelikult taastuvenergia tasust väiksem.

"Taastuvenergia tasu on ajas ka mõnevõrra kasvanud, nii et oleks ka rohkem etteaimatav, kui asendada see osaliselt aktsiisiga. Ehk inimestele võib, aga ei pruugi minna elektriarve väiksemaks, aga aktsiisi arvelt saab riik endale täiendavaid vahendeid riigieelarvesse," ütles ta.

Võrklaev ei osanud öelda, kui kaugel reformiga ollakse. Ta märkis, et rahandusministeerium on suure raami ja eelarve hoidja, kuid valdkondlikke muudatusi ja reforme teevad valdkonnaministrid ning taastuvenergia tasude teema peaks läbi analüüsima kliimaministeerium.

"Kui kaugel nad täna on või kui palju see aega võtab, eks seda saavad nemad täpsemalt kommenteerida," lausus ta.

Küsimusele, kuidas nii hägune plaan juba 60 miljoni euro suuruse lisatuluna eelarvestrateegiasse kirja pandi, vastas minister, et RES ongi tulevikku vaatav dokument, kus lepitakse kokku eesmärgid, millega soovitakse tegelda või mis kellegi ülesandeks saavad.

"RES vaatab neli aastat ette ja 2025. aasta vaates saame tegevusi veel selle ja järgmise aasta jooksul teha ehk RES ongi pika vaatega visioonidokument, kus on eesmärgid ja numbrid juba kirjas," ütles Võrklaev. "Eelarve on lühivaates ja need otsused peavad olema koos eelarvega tehtud."

Selle kohta, kuidas detailse plaani puudumisel osati riigile aastas lisanduvaks summaks just 60 miljonit eurot prognoosida, sõnas rahandusminister, et summa põhineb arvestusel, et kui CO2 vahenditest katta taastuvenergia tasu ja tõsta aktsiisi, siis nii suur võiks see laekumine hinnanguliselt olla.

"Aga veelkord, eelarvestrateegia on prognoos, kuidas see mudel täpselt hakkab välja nägema - mis on plussid ja miinused, mis on lõppsumma. See tulebki järgmise poole aasta jooksul läbi töötada, et siis juba eelarvekõneluste ajaks oleks selge, kas 2025. eelarves saab sellise numbri või mõne muu summaga arvestada," tõdes Võrklaev.