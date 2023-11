Amet uurib, miks on elektriautode laadimisjaamade turul kasin konkurents

Konkurentsiamet algatas elektriautode laadimisvõrgustiku turuanalüüsi, sest on märganud, et Eestis praeguseks väljaarenenud turul on võrreldes teiste Euroopa riikidega väike konkurents.

Konkurentsiamet teatas esmaspäeval, et alustab elektriautode laadimisvõrgustiku turuanalüüsi, et saada konkurentsiõiguslik ülevaade Eesti avalike elektriautolaadijate laadimisvõrgustikust.

Konkurentsiameti järelevalveosakonna analüütik Enn Robert Kinnas ütles ERR-ile, et amet algatas analüüsi omaalgatuslikult, kuna märkas, et transpordisektoris on avalike elektriautode laadimisjaamade taristule pööratud vähe tähelepanu ning Eestis praeguseks väljaarenenud turul on võrreldes teiste Euroopa riikidega väike konkurents.

"Analüüsi eesmärgiks on selgitada, kas turul võib esineda konkurentsiprobleeme, mis võiksid mõjutada tarbijate valikuid ja hindu. Analüüsivajadus ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse turuosalisega, vaid hõlmab kõiki turul tegutsevaid ettevõtjaid," lisas Kinnas.

Juhul kui turul peaks ilmnema konkurentsitõrkeid, saab konkurentsiamet tema sõnul vajadusel ka konkurentsi soodustavaid meetmeid pakkuda.

Uuring on jagatud etappideks ning algas teemade väljaselgitamise ja uuringuküsimuste sõnastamisega. Järgmises etapis kohtutakse teemasse puutuvate ametiasutustega ning seejärel saadetakse turuosalistele küsimustikud.

Lisaks teeb amet intervjuusid turuosaliste ja ametiasutustega. Uuringus võetakse arvesse ka arenguid mõnes teises Euroopa Liidu riigis ja võrreldakse neid Eesti omadega.

Konkurentsiamet avaldab analüüsi lõpparuande eeldatavasti järgmise aasta lõpuks, arvestades et üldjuhul võtavad sellised analüüsid aega 12 kuud.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.