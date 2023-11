Nigeri hunta tühistas inimsmugeldamist keelava seaduse

Tiani kirjutas alla 2015. aastal vastu võetud seadust tühistavale korraldusele juba laupäeval, kuid sammu avalikustav teade kõlas riigitelevisiooni eetris alles esmaspäeva hilisõhtul.

"Seadus pole arvesse võtnud Nigeri ja selle kodanike huve," seisis teates.

Ühtlasi tühistatakse korraldusega kõik seaduse alusel tehtud süüdimõistvad otsused, vahendab Euractiv.

Paljud Lääne-Aafrikast pärit inimesed, kes püüavad jõuda Euroopasse Liibüa ja Alžeeria kaudu, peavad esmalt läbima Nigeri territooriumi.

Pärast seaduse jõustumist paranes Euroopa Liidu toel Nigeri sõjaväe järelevalve Põhja-Nigeri Agadezi linna lähistel toimuva üle. Piirkonnast on saanud üks peamisi Lääne-Aafrika migrantide teekondi teel Euroopasse.

Kümned inimsmugeldamisvõrgustikes töötanud inimesed said Nigeri ja EL-i koostöö tulemusel vanglakaristuse. Samuti konfiskeeriti inimsmugeldajatelt hulgaliselt transpordivahendeid.

Kuid selle tulemusel otsustasid migrandid uute teekondade kasuks, mis läbivad igasuguste orientiiride ja veeallikateta kõrbet.

Paljud Lääne-Aafrikast pärit migrandid kogunevad Agadezi linna, kus toimetavad inimsmugeldajate võrgustikud.

Kindral Tiani on juhtinud Nigerit alates juulist, kui ta pani toime sõjaväelise riigipöörde. Seni riiki valitsenud president Mohamed Bazoum istub koduaresti all oma residentsis riigi pealinnas Niameys.

Sõjaväehunta juhtimisel halvenesid Nigeri ja selle seniste lähedaste Euroopa partnerriikide suhted. Viimaste asemel eelistab hunta koostööd samuti sõjaväeliste režiimide juhitud Mali ja Burkina Fasoga. Samuti on hunta otsinud tuge Venemaalt.

Euroopa Komisjon mõistis hunta otsuse hukka

Euroopa Komisjon avaldas teisipäeval muret Nigeri sõjaväehunta otsuse pärast tühistada inimsmugeldamise vastane seadus, ja märkis, et see võib suurendada Euroopasse ebaseaduslikult suunduvate inimeste arvu.

"Ma olen selle olukorra pärast väga mures ja on tohutu oht, et see viib uute surmajuhtudeni [Sahara] kõrbes," ütles EL-i siseasjade volinik Ylva Johansson.