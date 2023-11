OECD prognoos: ECB ei langeta intressimäärasid enne 2025. aastat

Nii hoiatas OECD peaökonomist Clare Lombardelli intervjuus Financial Timesile, et kuigi organisatsioon ennustab maailmamajandusele pehmet maandumist, oleks lähiajal vale intressimäärasid langetada.

"Rahapoliitika peab jääma piiravaks veel mõnda aega, me oleme jätkuvalt mures inflatsiooni pärast. On vaja, et reaalsed intressimäärad püsiksid kõrged," ütles ta.

OECD ennustab, et keskmiselt jääb inflatsioon G20 riikides 2024. aastal 5,8 protsendi tasemele, võrreldes 6,2 protsendiga sel aastal.

Organisatsiooni prognoosi kohaselt eksivad turuosalejad, kes eeldavad, et Euroopa Keskpank (ECB) hakkaks langetama intressimäärasid juba järgmise aasta aprillis. OECD hinnangul ei langeta ECB intressimäärasid kuni 2025. aastani.

OECD hoiatas, et intressitõusu täielikud efektid kanduvad majandusse üle alles tulevikus, mistõttu oleks vale intressimäärasid langetama asuda enne, kui inflatsioon on püsivalt langenud. Prognoosi järgi püsib rohkem kui poolte inflatsiooni mõõtmiseks kasutatavasse tarbijakorvi kuuluvate kaupade ja teenuste hinnatõus üle nelja protsendi.

Lombardelli märkis, et USA Föderaalreserv saab hakata langetama intressimäärasid enne Euroopa Keskpanka, sest USA keskpank tõstis intressimäärasid ECB-st kiiremini ja varem. OECD ennustab, et USA-s tehakse esimene otsus intressimäärade langetuseks järgmise aasta teisel poolel.

Ka ECB president Christine Lagarde hoiatas teisipäeval, et euroala inflatsioon võib tulevastel kuudel jälle tõusma hakata, ning seetõttu võib keskpank hoopis intressimäärasid jälle tõsta.

Oma prognoosis hoiatas OECD samuti, et paljude riikide rahanduslik stabiilsus on ohus, sest nad ei suutnud seni vähendada riigieelarvete defitsiite. Prognoosi järgi püsivad sel ja järgmisel aastal enamike riikide riigieelarved puudujäägis ning kasvab ka võlakoormus.

OECD avalikustas ka järgmise ja ülejärgmise aasta majanduskasvu prognoosi.

Maailma majanduskasv peaks aeglustuma järgmisel aastal 2,7 protsendini, mis oleks madalaim näitaja alates 2020. aastast. 2025. aastal kasvab maailmamajandus kolm protsenti. Madala majanduskasvu peamiseks põhjuseks on keskpankade vajadus hoida intressimäärasid kõrgel, et ohjeldada inflatsiooni. Samuti mainitakse prognoosis madalat ettevõtete ja tarbijate kindlustunnet ning madalat rahvusvahelise kaubanduse kasvu.

Hiina majandus peaks kasvama sel aastal 5,2 protsenti ning seejärel aeglustuma 2024. aastal 4,7 protsendini, jäädes allapoole Pekingi ametlikust viieprotsendilisest eesmärgist. Peamised Hiina majanduse mured on OECD hinnangul kinnisvarasektori kriis ja aeglane tarbimise kasv.

"On olemas selge risk, et kinnisvarakriis jätab ennustatust suurema ja pikaajalisema jälje Hiina majandusele," seisis prognoosis.

OECD liikmetest arenenud riikidele ennustatakse järgmisel aastal 1,4 protsenti majanduskasvu. USA majandus peaks kasvama euroala riikide omast kiiremini. Kui USA majanduskasvuks peaks kujunema välja 2024. aastal 1,5 protsenti, siis näiteks Saksamaa näitaja jääb ainult 0,6 protsendi juurde.