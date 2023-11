Rünnaku alla sattunud Musk saatis Twitterit boikoteerivad firmad pikalt

Novembri alguses vastas Musk Twitteri kasutaja postitusele, mis levitas antisemiitlikku vandenõuteooriat. Musk kirjutas, et postitaja rääkis tõtt. Musk möönis hiljem, et poleks pidanud sellele postitusele üldse vastamagi ja selgitama siis pikemalt, mida ta selle vastuse all tegelikult silmas pidas, vahendas The Times.

Seejärel said vihaseks USA suurfirmad. Apple, Disney, IBM ja teised firmad teatasid, et lõpetavad Twitteris enda tegevuse reklaamimise ning ähvardasid Twitterit boikoteerida.

Musk ei jäänud kolmapäeval avaliku esinemise käigus suurfirmade tegevusele vastust võlgu.

Muski sõnul tegelevad firmad väljapressimisega. Miljardär leidis, et firmad peaksid veidi jalga puhkama ja saatis nad kuu peale (inglise keeles "Go fuck Yourself").

"Kas on selge? Loodan, et on," lisas Musk.

Elon Musk in response to advertisers like Disney, IBM, Apple pulling their ads on Twitter/X:



If somebody is gonna try to blackmail me with money… Don't advertise…go fuck yourself. Go. Fuck. Yourself. Is that clear? pic.twitter.com/1RL21Y9PKC — Clash Report (@clashreport) November 30, 2023

Musk möönis, et firmade boikott võib Twitteri hävitada. Enda sõnul ta ei toeta antisemiitlikke sõnavõtte.

Musk on läänemaailma üks rikkamaid inimesi. Tema varanduse väärtuseks on umbes 242 miljardit dollarit. Eelmisel aastal ostis ta 44 miljardi dollari eest Twitteri.

Musk ja tema toetajad leiavad, et miljardär suurendab sõnavabadust. Kriitikud leiavad samas, et Muski poliitika soodustab valede ja vihakõne levikut.