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WSJ: Tesla võib SpaceX-iga ühinemise nimel Hiina üksusest loobuda

Välismaa
USA elektrisõidukite tootja Tesla
USA elektrisõidukite tootja Tesla Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Dado Ruvic
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Tesla kaalub oma Hiina üksuse eraldamist, mis võib hõlbustada firma ühinemist SpaceX-iga. Selle sammu järel oleksid kaks Elon Muski juhitud tehnoloogiahiiglast ühe juriidilise katuse all.

The Wall Street Journali teatel andis Musk Tesla juhtkonnale juba aastaid tagasi korralduse hoida ettevõtte USA ja Hiina tegevus geopoliitiliste riskide hajutamiseks võimalikult palju lahus.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et mõnele Tesla juhile on nüüd antud korraldus valmistuda ettevõtte Hiina äritegevuse eraldamiseks seoses võimaliku ühinemisega SpaceX-iga. Väidetavalt on kõne all mitu varianti, sealhulgas Hiina äriüksuse eraldamine iseseisvaks ettevõtteks, müümine või äärmisel juhul isegi selle tegevuse lõpetamine.

Iga selline samm avaldaks suurt mõju Tesla tegevusele, kuna Hiina turg aitas ettevõttel kasvada stabiilselt kasumlikuks ja maailma juhtivaks elektriautode tootjaks. Pole selge, kui kiiresti saaks Tesla oma Hiina äritegevuse eraldada või maha müüa. Plaanid võivad veel muutuda.

SpaceX on samas oluline Pentagoni partner, mis saadab orbiidile salastatud satelliite ning pakub side- ja internetiteenuseid sõjapiirkondades. Teslal on aga Hiinas suured tehased ning kahe ettevõtte liitmine võib kaasa tuua märkimisväärseid julgeoleku- ja regulatiivseid probleeme.

Allikate sõnul ei meeldiks selline ühinemine praegu ka Pekingile, sest selle tulemusel hakkaks USA kontsern kontrollima Tesla tehaseid Hiinas ning nende oskusteavet ja tarneahelaid võidaks kasutada USA sõjaväe huvides. Samuti teeb Pekingile muret, et tehingu tulemusel võivad ligikaudu kahe miljoni Hiina Tesla omaniku andmed sattuda USA kaitsetööstusettevõtte kätte.

Hiina on Tesla jaoks USA järel suuruselt teine turg ning andis 2026. aasta esimesel poolel ligikaudu 18 protsenti ettevõtte müügitulust. Shanghai tehased toodavad nii elektriautosid kui ka akusid, mida müüakse Hiinas ja eksporditakse välisturgudele.  

Tesla on juba varem püüdnud vähendada sõltuvust Hiinast, sarnaseid samme on viimastel aastatel astunud ka teised USA suuremad firmad

Toimetaja: Karl Kivil

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