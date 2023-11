Eksperdid ennustavad Euroopa Parlamendi valimistel edu parempopulistidele

Analüütikaplatvormi Europe Elects arvutuste järgi võib suurimat toetuse kasvu tabada parempopulistlikke erakondi koondavat Identiteedi ja Demokraatia (ID) fraktsiooni, mille esindatus 705-kohalises Euroopa Parlamendis kasvaks praeguselt 60 kohalt 87-ni. Selline kasv võimaldaks fraktsioonil kasvada parlamendis suuruselt neljandaks, vahendab Euractiv.

ID fraktsiooni kuuluvad teiste erakondade seas näiteks Prantsuse opositsioonijuhi Marine Le Peni Rassemblement National, Saksamaa opositsiooniline Ukraina abistamist mittetoetav erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) ning Itaalia valitsusse kuuluv Matteo Salvini juhitud erakond Lega. Sellesse fraktsiooni kuulub Eestist EKRE.

Prognoosi järgi soodustab ID esindatuse kasvu Hollandi poliitiku Geert Wildersi Vabaduspartei hiljutine valimisvõit riigi parlamendivalimistel.

Prognoosi autorid märkisid, et kokku 23 protsenti Euroopa Parlamendi kohtadest kuuluks kahele fraktsioonile, mis jäävad paremtsentristlikust Euroopa Rahvaparteist paremale. Silmas peetakse lisaks ID-le ka Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooni, kuhu kuuluvad näiteks Poola suurim erakond Õigus ja Õiglus, sisserändevastased Rootsi Demokraadid ja Itaalia peaministri Giorgia Meloni erakond Itaalia Vennad (FdI).

Kui parempopulistidele tõotab prognoos toetuse kasvu, siis rohelistele ja liberaalidele ennustatakse valusaid kaotusi.

Nii väheneks praeguste küsitluste järgi roheliste esindatus Euroopa Parlamendis 72-lt 52 saadikuni.

Liberaalidele ennustatakse aga senise 101 saadikukoha asemel ainult 89. Siiski võimaldab see veel fraktsioonil suuruselt kolmandaks jääda, kuigi ID fraktsiooni edasine kasv võib ohustada liberaalide kaua hoitud positsiooni. Liberaalide fraktsiooni kuuluvad Eestist Reformierakond ja Keskerakond.

Vaatamata suurtele muutustele väiksemate fraktsioonide seas, ei peaks tegelik jõudude vahekord Euroopa Parlamendis kuigi palju muutuma.

Suurimaks jääb kõrge tõenäosusega ka pärast valimisi paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP), millele ennustatakse senise 178 mandaadi asemel 175 kohta. Sellesse fraktsiooni kuulub Eestist Isamaa.

Suuruselt teiseks fraktsiooniks jääb prognoosi kohaselt ka edaspidi Sotsialistide ja Demokraatide (S&D) fraktsioon, millele ennustatakse 141 kohta. Sama palju eurosaadikuid on fraktsioonil praegugi. Eestist kuuluvad sellesse fraktsiooni sotsiaaldemokraadid.

Kuna Euroopa Komisjoni presidendi ametikoht kuulub reeglina suurimale Euroopa Parlamendi fraktsioonile, saaks EPP ennustuste kohaselt selle koha taas endale. EPP esindaja on olnud komisjoni presidendiks alates 2004. aastast.

Kuigi rohelise ülemineku ja keskkonnateemad on varem põhjustanud erimeelsusi EPP ja S&D vahel, peetakse kõige realistlikumaks stsenaariumiks senise EPP, S&D ja liberaalide koalitsiooni jätkumist.

EPP peasekretär Thanasis Bakolas ütles varem intervjuus Euractivile, et ta välistab koostööd ECR ja ID fraktsioonidega ning soovib senise koalitsiooni jätkumist.

"Ma arvan, et EPP, sotsialistid, liberaalid ja rohelised on need poliitilised jõud Euroopa Liidu sees, mis tagavad, et liit liigub õiges suunas," ütles Bakolas.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 6. kuni 9. juunini 2024. Eestis on valimispäevaks 9. juuni.